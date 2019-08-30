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兩岸中秋燈會昆山登場　台商大本營推「一家親」主題

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▲▼2019年海峽兩岸（昆山）中秋燈會主視覺。（圖／主辦方提供）

▲2019年海峽兩岸（昆山）中秋燈會主視覺。（圖／主辦方提供）

記者陳政錄／上海報導

江蘇省昆山市作為台商大本營，每年舉辦海峽兩岸（昆山）中秋燈會， 隨陸方對台工作深化，今年以「慧聚兩岸情，兩岸一家親」為主題，在9月12日至10月8日，為期27天的燈會活動中，營造融合氛圍、推進兩岸文化交流。

昆山位於上海西側，早年吸引許多製造業台商搶進，生活近10萬台灣人，甚至有「小台北」的稱號，也是大陸推動長三角一體化、產業科創中心發展、兩岸交流的重鎮。

▲▼「兩岸青年圓夢」主題晚會暨2018海峽兩岸（昆山）中秋燈會亮燈儀式。（圖／昆山市台辦提供）

▲去年的「兩岸青年圓夢」主題晚會暨2018海峽兩岸（昆山）中秋燈會亮燈儀式。（圖／主辦方提供）

據了解，為充分發揮昆山台商投資集聚地，以及深化兩岸產業合作試驗區的特性，本屆燈會兩岸方面融合不少文化基因、民俗傳統、創新理念與前沿科技，包括在周庄古鎮、台灣老街、香村祁莊三大主題區，設置130多個燈組。

2019海峽兩岸（昆山）中秋燈會主題為「慧聚兩岸情，兩岸一家親」，昆山市方面表示，燈組設計將融合昆台兩地特色文化，並重現台灣新北市元宵燈會「豬福滿滿」主燈組造型。

燈會期間，昆山還將同步推動各項活動，包括9月12日的2019海峽兩岸（昆山）中秋燈會亮燈儀式暨第二十四屆中國周庄國際旅遊節開幕式，以及美食嘉年華，海峽兩岸少數民族藝術名家交流展、兩岸慢壘賽、台灣大學生來昆山實習等。

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