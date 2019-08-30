兩岸中秋燈會昆山登場　台商大本營推「一家親」主題

「當前中國大陸的發展與挑戰」國際研討會今（30）日在台北舉行，包括美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）、前理事主席薄瑞光（Raymond Burghardt）及中外學者專家應邀出席。陸委會主委陳明通致詞時表示，無論在歷史事實及國際法上，「臺灣從不是中華人民共和國的一部分，2300萬臺灣人民永遠不會接受北京的『一國兩制』。」