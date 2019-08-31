臨終等不到人！老翁百萬遺產全送看護　「只留1元給女兒」

▲看護細心照顧吳姓老翁3個月，竟意外獲得百萬遺產。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

親情可貴，陪伴更重要。上海一名吳姓老翁獨力拉拔女兒長大，不僅把孩子捧在手心上疼愛，還細心呵護，要什麼給什麼。不過，女兒婚後一切變調，漸漸不再主動探望，連他臨終臥病在床，也遲遲等不到女兒探望，所以最後他決定立下遺囑，只留給女兒1元人民幣，其餘80萬元（約新台幣350萬元）、房產通通交給看護。

50年前，吳男順利迎接女兒出生，開心得不得了，還把一直無法戒掉的菸癮給戒了。後來，他與妻子離婚，為了爭取女兒撫養權，不惜放棄財產分割，只提了一個要求「我要女兒」。

▲吳男對女兒百般呵護，希望孩子能得到最完整的愛。（示意圖／圖庫stocksnap）

或許是想彌補單親家庭的遺憾，吳男對女兒呵護備至，用盡全力疼愛，連女兒生病了，都會急著半夜帶孩子去醫院。「爸爸真的好愛你」，有時生活真的太苦了，女兒還會用小手幫吳男擦去眼淚，「爸爸你別哭了，我也愛你」。

一轉眼，女兒長大成人，也成為了亭亭玉立的姑娘，不僅嫁為人妻，也順利生子，但父女倆卻變得愈來愈像陌生人。吳姓老翁向《北青網》記者透露，「從一周一通電話，到一個月一通電話，到三個月一通電話；從半個月來看我一次，到一個月來一次，到三個月來一次，後來半年也未必能再見一次了。」語氣滿是感慨。

其實，父女倆住家只有1小時的車程，但老翁後來年紀大生病，一個人在醫院臥床長達3個月，期間女兒只來了2次，每次都簡單問候兩句就匆匆走了，最後還索性請了一個看護，就再也沒來過醫院，所以老翁臨終前3個月，全仰賴看護細心照顧。

▲老翁臨終前躺在病床上，遲遲等不到女兒來探望。（圖／記者林世文攝）

2018年11月25日，吳姓老翁的生命即將走到盡頭，但臨終前依舊等不到女兒，讓他心如死灰，因此立下遺囑，只留1元人民幣給女兒，其餘包括一套房、80萬元人民幣存款等，通通留給陳姓看護。

老翁同時留了一封信給女兒，「上海房租太貴了，房子就留給看護。爸爸存款也不多，妳結婚生子耗盡了爸爸所有積蓄，只剩下80多萬養老錢也用不上了，就都留給陳阿姨吧。」

▲這則新聞在微博上成為熱搜話題，也掀起大量討論和反思。（圖／翻攝自微博）