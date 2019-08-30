新暗器大觀！澳洲再爆「草莓藏針」案　還有釘子和刀片

▲澳洲再度驚爆「草莓藏暗器」事件，引發社會恐慌。(圖／翻攝自Nine電視畫面)

國際中心／綜合報導

去年9月時，澳洲因為曾發生多起「草莓藏針」的惡作劇事件，引發社會恐慌。但在這齣驚悚劇落幕約一年後，最近再度傳出類似案件。這一次夾藏在水果裡的「暗器」不僅只有針，還有了釘子、螺絲和刀片！

澳洲媒體報導，住在布里斯本的女子貝內特日前表示，她的女兒在當地超市買來一盒優酪乳口味葡萄乾，結果發現面竟然藏著了一片刮鬍刀片！

貝內特在社群媒體上PO文說：「幸運的是，是我那個十幾歲的女兒發現了刀片，而沒有讓小孩子碰到。畢竟這款產品原本是以小孩子為銷售對象的。我擔心如果小不心被小孩子吃到了，會受傷。」貝內特同時表示，她已經把此事告知了超市。超市亦把把相關細節告知供應商，協助他們調查此事。

就在這宗「刊鬍刀片事件」曝光的前1周，在阿德雷得和雪梨的消費者也發現草莓裡藏著「暗器」。來自雪梨的一名男子表示， 他在買來的一籃草莓裡，發現其中一顆草莓不對勁。他說：「我咬了一口，發現裡面有很硬、咬不動的東西，從嘴裡拿出來看時，發現竟然一顆螺絲！」

而就在幾天前，南澳警方表示，有一位女士在一籃草莓裡發現了一根釘子，相關物品已送交警方檢驗。

去年9月，澳洲多處地方先後發生多起「水果藏針」案件，甚至導致有人誤吃了藏針的草莓後被送院救治。更糟的是，此事還引來許多「模仿犯」，導致澳洲水果業者生意重創。

澳洲警方曾表示：「草莓藏針案件源自一名男孩的惡作劇，該名男孩已經被逮捕。此外，還有一名50歲女子因為模仿犯案而被捕。」