離奇命案！懸崖底發現1歲女嬰又冷又餓　身旁5家人全死亡

▲斐濟的瑙索里高地（Nausori）發現一名女嬰和5具屍體。（圖／翻攝自Fiji Police Force）

實習記者范芷菱／綜合報導

斐濟近日發生一宗離奇命案，一名年輕媽媽在位於南太平洋斐濟的瑙索里高地（Nausori），發現一名還不會走路的女嬰，她的身邊居然還躺著5具屍體。經過確認，5名死者都是女嬰的家人，皆被餵食不明物體而死亡。

▲位於南太平洋斐濟的瑙索里高地。（圖／翻攝自Google Map）

據《每日郵報》報導，25歲的克拉拉（Kelera Toloi）26日來到瑙索里高地，發現懸崖下方居然有一個還不會走路的女嬰，看起來又冷又餓，氣息也非常微弱，結果女嬰旁邊的空地上還躺著5具屍體，嚇得克拉拉趕緊報警。警方經過確認，該5名死者都是嬰兒的表親，分別是11歲跟8歲的小孩和他們34歲的媽媽，旁邊是63歲和54歲的爺爺奶奶；所有人都被餵食不明物體而死亡，1歲的女嬰則是被送往醫院。

▲克拉拉表示，幸好孩子還不會走路，否則會從懸崖上掉下去。（圖／翻攝自Fiji Police Force）

斐濟警方在附近超市找到死這的車輛，根據附近的監控發現，有一輛車將死著車上的人載走，隨即鎖定一對來自紐西蘭基督城的巫醫夫婦，懷疑他們是這起命案的兇手。這對夫婦目前正接受調查，並限制出境。

克拉拉表示，「幸好孩子還不會走路，否則會從懸崖上掉下去。作為一個母親，這個真的是分常讓人悲傷的事情。」在發現嬰兒時，她換了尿布並餵了2瓶牛奶。死者家屬在接到通知後，也紛紛從世界各地趕來處理後續問題。

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