澳洲智庫：若大陸留學生銳減　大學財政將崩潰

▲臥龍崗大學錄取的新生裡，逾半都是國際學生 。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

澳洲媒體周三(21日)引述智庫的報告指出，中國大陸留學生儘管帶來不少收入，但大學過分依賴陸生，一旦兩國出現政治紛爭、人民幣貶值及中國經濟增長放緩，可能導致大陸留學生人數減少，大學財政崩潰，此一惡果將由全民「埋單」。

雪梨大學的中國專家巴本斯(Salvatore Babones)在他撰寫的報告指出，澳洲大學普遍拿納稅人的錢來「豪賭」：追求高風險、高報酬率的國際發展戰略。但該戰略可能跟原本的公共服務使命不相符。

他同時指出，許多大學錄取的國際學生缺乏熟練的英語能力及寫作技巧，高風險戰略不但最後可能讓大學失去資金，更可能會失去公共資金及大眾的信任。

教育是澳洲對中國大陸提供的最大出口服務，總值達117億澳幣(約2457億元新台幣)，幾乎佔澳洲對中國大陸出口總額的10%。截至去年12月，逾15.2萬名大陸留學生在澳洲就讀，佔國際學生總數的38%。在上一個財政年度裡，留學澳洲的大陸新生近7萬人，將近佔新生簽證的36%。

由於留學生須預繳學費，讓他們深受各大學歡迎，新南威爾斯大學、臥龍崗大學(University of Wollongong)等學校錄取的新生裡，逾半都是國際學生。