吊掛成功！女大生八通關墜谷「手、腳骨折」　空軍飛嘉義送醫

記者張靖榕／綜合報導

20歲趙姓台師大女學生不慎滑落20公尺深山谷，經南投消防搜救人員週三（28日）晚間6時30分救出後，今早已由空軍救護直升機吊掛，現已飛回嘉義水上基地就醫。趙女和其他5人組成台師大登山隊，昨天行經玉山國家公園八通關古道9.8公里處，當晚因搜救隊判斷不適合移動和搬運，才暫時滯留山上一晚。

南投縣消防局第三大隊長林正宜指出，28日上午11時39分接獲玉管處轉報，6人登山隊從南投信義東埔入山，途經玉山園區八通關古道9.8公里處時，其中1名女大生不慎滑落山谷，隨即展開救援。救援人員搭乘直升機於下午2時於八通關大草原，步行3小時後於5時30分抵達女大生受困處，並於6時30分順利將她拉回步道。

▼玉山園區八通關古道墜谷女大生獲救，救難人員評估後決定今晚先行紮營，29日一早申請直升機將其吊掛就醫。（圖／記者白珈陽翻攝）

將女大生救上步道後，發現她雖然意識清楚，但身體多處挫傷、骨折，經評估後認為不適合將其移動、搬運，決定晚上先在對觀紮營區紮營，預計29日早上6時30分申請直升機吊掛救援。

根據《自由時報》引述消防局表示，消防署判斷今早天氣許可，請求嘉義水上空軍救護直升機執行救援，約在上午7時30分完成吊掛，將女大生帶回基地送醫。該登山隊有依規定申請入山，其餘隊員則因這起意外事故中斷行程，已折返下山。