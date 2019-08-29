▲選對牙膏很重要！遠離「壞口氣」、「牙周病」從護牙齦開始。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲從一個人的口腔狀況，可以反映出牙齒健康的好壞。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

如果說眼睛是靈魂之窗，那牙齒就是健康之門，從一個人的口腔狀況，就可以反映出牙齒健康的好壞，透過街訪調查發現，不少民眾表示有敏感性牙齒問題，「主要是有敏感性牙齒的狀況，平常如果吃冰的或是喝冰的，尤其是如果用電動牙刷，就會覺得很酸軟」、「有時候刷到牙齦的時候會流血，擔心以後會有牙周病的問題」。

▲風澤中醫診所醫師陳耘安表示，最常見的牙齒保健方式，就是使用護牙齦的牙膏。

風澤中醫診所醫師陳耘安表示，當這些症狀出現的時候，嚴重的時候就要去尋找牙醫師的幫忙，而平常最有效以及最常見的預防方式，就是使用護牙齦的牙膏，一般在挑選牙膏的時候，建議消費者要看一下牙膏的標示，「含氟量盡量要大於1000ppm，我們認為這樣殺菌效果是比較好的，也可以注意有沒有添加檸檬酸鉀的成分，它有護牙齦的功效」。

▲台塩日前委託行銷公司針對百位醫師進行調查，發現有將近四成的人有敏感性牙齒的困擾。

台塩日前委託行銷公司針對百位醫師進行調查，發現有將近四成的人有敏感性牙齒的困擾，為了守護牙齒健康，台塩推出「護牙齦抗敏感牙膏」，使用純正的漢方草本配方，在刷牙瞬間釋放濃縮精華，達到護齦固齒功效，並添加檸檬酸鉀成分，能夠有效舒緩敏感性牙齒的疼痛感，消費者提到「上面有寫漢方草本，我原本以為中藥成分會讓它苦苦的，但刷起來沒有苦的感覺，也不會這麼辣，口氣變得蠻清新的，我自己蠻喜歡的」。

▲▼台塩推出的「護牙齦抗敏感牙膏」，使用純正的漢方草本配方，在刷牙瞬間釋放濃縮精華，達到護齦固齒功效。

陳耘安醫師進一步說明，這款牙膏除了是MIT台灣製造之外，它還有承襲古籍的典藏的名方，像內容含有花椒、防風、薄荷葉、旱蓮草、生地黃、白蒺藜、香附、沒食子等多種中藥草，另外，台塩有邀請百位醫師來體驗使用，這些醫師認為它有效改善牙齒的酸澀度，還有減少牙齦出血，以及針對大家很在意的牙齒的黃垢問題與口腔異味，也有99%以上的滿意度。

▲陳耘安醫師進一步說明，這款牙膏除了是MIT台灣製造之外，它還有承襲古籍的典藏的名方。

口腔問題原因有很多種，可能來自不正確的刷牙方式，導致琺瑯質磨損或牙齦萎縮，也可能是因為蛀牙，造成口腔內感染或牙齦發炎，平時除了使用護牙齦牙膏來保健牙齒之外，也要定期找醫師進行潔牙護理，才是維護口腔健康的正確之道。