探索世紀沉船！艙門詭異敞開「艦長室卻深鎖」　保存良好藏3疑點

▲「恐懼號」船艙內架子上還有完整的餐盤。（圖／翻攝自YouTube／Parks Canada）

記者林瑩真／綜合外電報導

加拿大考古學家日前深入一艘沉沒於北冰洋的英國皇家海軍「恐懼號」（HMS Terror），神秘的是，「恐懼號」神祕消失超過一個半世紀，卻仍然保存完整，艙門全部敞開，僅艦長室緊緊深鎖。

綜合外媒報導，1845年，英國探險家富蘭克林爵士（Sir John Franklin）帶著130人及3年補給，以「恐懼號」與「幽冥號」（HMS Erebus）朝西北航道出航，但中途被海冰困住，一群人棄船並試圖穿越北極，最後一個個死亡，船隻也從此失去蹤影。

直到2014年、2016年分別發現棄置的「幽冥號」及沉沒的「恐懼號」。2019年8月初，加拿大公園管理局水下考古隊趁著水下能見度良好，派小型遙控潛水器（ROVs）7次深入「恐懼號」探查。ROVs從主艙口、船員寢艙、軍官餐廳、艦長艙房天窗等處進入，一共探測了20個船艙或隔間。

令人驚喜的是，當ROVs繪製出船骸內部的3D模型，「恐懼號」竟如170年前一般，幾乎與出航時毫無差別，餐盤、玻璃瓶皆於架上，床鋪、桌子情況良好，科學儀器也仍保存於櫃子內，彷彿「最近才被船員拋棄，隨著時間流逝而被遺忘」。

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報導指出，由於汙泥等沉積物沉澱，加上海水寒冷，又沒有自然光，創造了幾乎完美的無氧環境，讓櫃子內的物品、文件都保持良好狀況，不排除找回日記、文件或海圖，也就能解開富蘭克林探險隊當年的命運。

這是「恐懼號」第一次進行內部探測，也是加拿大史上規模最大、最複雜的水下考古項目之一。不過富蘭克林探險隊失事仍有許多疑點，包括兩艘船隻失事地點相距約72公里；「恐懼號」外觀找不出沉船原因，卻突然快速沉沒；以及所有艙門全都「詭異敞開」，僅艦長寢室深鎖，猜測是最後離船之人鎖的門。