她出國被打成熊貓眼　護照錢包全被搶...變賣家產付「236萬醫療費」

▲桑德拉原本愉快的旅行卻在最後一天變成一場惡夢。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者崔子柔／綜合報導

去年萬聖節，一位來自加拿大的65歲婦人到美國拉斯維加斯度假，原本悠閒的旅行卻在回國前一天被當地的歹徒毆打、搶劫，身上的現金和護照全被帶走，回國後她付不出醫療費，竟要變賣家產還債。

據CTV報導，婦人桑德拉(Sandra Cartledge)被歹徒打成重傷，眼睛被灌了一拳，周圍全是瘀血，於是她前往醫院治療，出院後原以為惡夢結束了，但因為身上的錢被掃空，而且連護照都被搶，所以無法立刻回家。

重新申辦護照需要等候5天，桑德拉為了省錢只能前往舊金山住在便宜的小旅館，這段期間因為身體不適她又跑了兩趟醫院，甚至在病房裡昏迷不醒。

身體恢復後，桑德拉回到加拿大，立刻就去處理在美國的醫療費用，她以為出國前購買的醫療險會替她付清所有帳單，但保險公司表示「第一次住院時就把額度用光了」，後面兩次去醫院的費用總金額超過10萬加元（約台幣236萬元），她聽到金額後無法置信，因為她根本無法負擔這些費用。

桑德拉向當地議員求助，也只被介紹到破產公司，現在她唯一的選擇就是變賣家產來還債，她從沒想過原本已經要踏入安度晚年的生活，現在竟要落得破產的地步。