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各級學校「開學首日」　三峽警分局長李建廣親自守護學童安全

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▲ 各級學校「開學首日」 三峽警分局長李建廣親自守護學童安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 各級學校「開學首日」，三峽警守護學童安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

暑假正式結束，各級學校開學日！新北市三峽警分局為維護轄區各校新生及學童安全，由轄區各派出所所長帶頭共同「執行國民小學上、下學安全維護工作」勤務，讓學校師生均能「安心」，家長「放心」，確保學童上、下學安全。

警方表示，根據過去開學日的交通情形，家長幾乎同時送小朋友到校，造成交通擁擠，平日嚴肅的派出所所長伯伯、叔叔們，化身變成了親切和藹可親的導護爸爸，認真執行勤務。經警方疏導交通可以使駕駛人放慢車速，並留意過馬路的孩童之安全，且留意在學校外逗留或落單的學童，提高校園周邊安全。

分局長李建廣表示，執行國民小學上、下學安全維護工作勤務，確實有極大的助益，特請同仁執行護童勤務時，針對違停車輛加以勸導，確保學童上、下學安全，讓家長都能安心、放心。另特別呼籲家長，開學日送小朋友到校時，可以分散到校時段，避免交通不順暢及塞車，千萬不要違規停車，共同維護學童安全。

▲ 各級學校「開學首日」 三峽警分局長李建廣親自守護學童安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 三峽警分局各派出所所長帶頭共同「執行國民小學上、下學安全維護工作」勤務。

▲ 各級學校「開學首日」 三峽警分局長李建廣親自守護學童安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 三峽警執行國民小學上、下學安全維護工作勤務。

▲ 各級學校「開學首日」 三峽警分局長李建廣親自守護學童安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 三峽警分局長李建廣親自守護學童安全。

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