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板橋環河公園旁土地綠美化　擴大綠地供市民休憩空間

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▲ 板橋環河公園旁土地綠美化 擴大綠地供市民休憩空間。（圖／新北市城鄉發展局提供）

▲ 板橋環河公園旁土地綠美化，擴大綠地供市民休憩空間。（圖／新北市城鄉發展局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於板橋區板城路旁，鄰近板橋湳仔溝旁環河公園西側，面積500坪的市有帶狀道路用地，因暫無開闢需求且經圍籬包圍多年，遭民眾占用私作農耕使用，經市府養護工程處協調由新北綠家園專案辦理簡易綠美化，綠家園基地已於8月20日點交給板橋區公所維護管理，為板橋增添一處新興綠地。

▲ 板橋環河公園旁土地綠美化 擴大綠地供市民休憩空間。（圖／新北市城鄉發展局提供）

▲ 板橋環河公園旁土地綠美化施作前。

城鄉發展局長黃一平表示，新北綠家園專案是市府各機關長期合作，針對閒置公有土地的簡易綠美化計畫，執行8年來已完成299處，面積超過190公頃的綠美化，辦理成果豐碩。此塊綠家園基地面積約500坪，經市府綠美化環境景觀處種植扶桑、紅龍草等多種灌木綠美化後，色彩層次豐富，大幅提升都市景觀風貌。而本次一併擴大環河公園綠帶，為人口稠密的板橋地區提供更多綠地，縫合綠意使綠家園基地更添風采。

城鄉發展局綜合規劃科長陳柏君表示，此案道路用地暫無開闢需求，因民眾占用農作施肥氣味濃烈，偶有民眾傾倒廢棄物造成環境髒亂，經會勘後納入綠家園專案並依地方意見種植不同種類植栽，現場色彩繽紛、綠意盎然。經由市府與地方共同協力，將一塊髒亂、占用的市有土地，轉變成為舒暢身心的景觀綠地，現場已有不少市民休憩納涼、閒話家常，綠家園基地目前已點交板橋區公所進行維護管理。

▲ 板橋環河公園旁土地綠美化 擴大綠地供市民休憩空間。（圖／新北市城鄉發展局提供）

▲ 板橋環河公園旁土地綠美化施作後。

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