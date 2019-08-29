▲《Fun青嵩》大專生洄游農村，在地體驗翻轉農村。（影片來自「YouTube」，若遭移除請見諒。）

記者郭世賢／新北報導

所謂地方創生，無非是創造地方價值，進而帶動人力的流入，有了遊客進入，自然會帶起新的工作機會，這個暑假《Fun青嵩》團隊，透過大專生洄游農村計畫，在短短的一個月內，帶入了近千位的遊客，並活化了嵩山社區中休耕的梯田，為新北市石門區嵩山社區引進了活力，且不失娛樂性的農村遊樂園。

這群由大專生所組成的《Fun青嵩》團隊，設計出不同面向的農事體驗活動，在原先休耕的泥巴田中，搖身一變就成了拔河比賽的場所、在田中不斷的破壞農作物的福壽螺，也成了小朋友們爭先恐後收集的寶物，這些親近泥土的活動，讓平時在都市生活中的人們，能夠在短暫的周末期間，前往距離海岸不遠的梯田秘境中，讓自己置身在大自然的懷抱裡。

請繼續往下閱讀...

▲「石門百年梯田」大專生洄游農村，《Fun青嵩》在地體驗翻轉農村。（圖／Fun青嵩團隊提供，下同）

《Fun青嵩》團隊大專生洄游農村計畫，即將告一段落，此時農村樂園的試營運也跟著畫下尾聲，遊客在粉絲專頁上期望能再開團的訊息、以及每一張笑得開懷的照片，都促使社區的居民們，能夠依循團隊所留下的樂園經營守則，持續的經營下去。

《Fun青嵩》團隊成員表示，就算過程中相當的艱辛，包含遊園道路的整理、遊客問題接洽、遊程設計、與居民的溝通等，成員們動腦又動手。當每一次看到遊客，因嵩山社區的美而感動、在玩樂中，每一個人發自內心的笑意，所有的辛苦，瞬間就消逝而去，轉而化為的是我們對社區滿滿的感動。

團隊特別邀請台灣走起wunDoo在地體驗執行長高泉清擔任指導業師，高泉清表示，有效運用在地體驗，可以解決很多在地的問題，而且是對這片土地最友善的方式。

Fun青嵩團隊為近來正在快速發展中的地方創生風氣，做了良好的示範，帶動了如此大量的遊客，進入一個逐漸沒落的農村社區，並教導居民如何能夠繼續的經營農村樂園，在這個洄游計畫中，可以看到這群年輕人為農村帶來的熱情與活力，值得未來對於地方創生有興趣的團隊引以借鏡。