▲ 秀朗橋、景平站土地開發案招商，侯友宜：促進城市繁榮商機無限。（圖／新北市捷運工程局，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北環狀線年底即將通車，全線14個車站共有10站規劃土地開發案，其中7個站委託臺北市政府辦理，秀朗橋站、景平站及板橋站則由新北市政府辦理招商。市長侯友宜28日出席秀朗橋站、景平站土地開發招商說明會，對於環狀線帶動區域發展相當樂觀，表示「捷運到哪裡，都更到哪裡」，市府會打造城市新風貌，帶來地方的發展與繁榮。

侯友宜指出，新北環狀線土地開發案，總計可挹注捷運建設的自償性經費約80.1億元，捷運局將於今年10月底公告徵求投資人，開發秀朗橋站及景平站，預估完成後，可挹注捷運建設的自償性經費約23億元。秀朗橋站及景平站若開發完成將帶來無限商機，侯友宜認為「絕對可以獲利」。他呼籲有開發意願的廠商踴躍投標，更表示像秀朗橋站鄰近新店區十四張開發案，可帶動更多人口及商機。

景平站對面是保二總隊，未來會規劃開發，也將建構社會住宅，條件相當優良。值得一提的是，土地開發案是新北市推動大眾運輸導向發展（TOD）的關鍵，未來捷運站開發大樓將作為TOD核心，配合新北市都更三箭「捷運到哪裡、都更到哪裡」的重點政策，改變城市風貌，讓新北市更國際化。

侯友宜說，市民都很期待捷運建設，容積獎勵也有助都市更新，提高容積率。透過捷運站土地開發案，可加速老舊地區的更新腳步，民眾可以住得更好、更舒適，像是棟距拉大、人行步道變寬敞等諸多好處，而且民眾搭捷運等大眾交通運輸工具，能減少空汙，讓環境變更好。

至於未來三環六線如何發展大臺北生活圈，侯友宜表示，除了改變新北市的城市風貌，串連臺北連接桃園也非常重要。希望三環六線完成後，能創造新北市成為大臺北交通路網的中心點，帶動臺北、桃園與新北共同發展。

捷運局表示，此次規劃土地開發案10站，預計可為新北市帶來525億元投資，創造74萬平方公尺住商空間，帶來6000個就業人口。秀朗橋站和景平站土地開發案，皆位於新北市中和區，其中開發大樓包含捷運、店鋪、商場及住宅多元使用。秀朗橋站預計興建地上20層、地下5層之開發大樓；景平站預計興建地上11層、地下3層之開發大樓，預估開發量體達1.6萬坪，可提供地方住商空間，提升地方生活機能。