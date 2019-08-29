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UberEats罷工沒人理！外送員4看法突破盲點　「匿名發起人」遭圍勦：短視近利

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▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲Uber Eats有外送員匿名發起罷工，卻被圍勦。示意圖非本文當事人。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

外送平台Uber Eats近日推出新制獎勵，部分外送員被規定必須在一定的時間內完成所需趟次才能有獎金，引發外送員不滿，醞釀在29日中午11點到下午2點全台串連罷工。此事已經在Uber Eats相關社團造成討論，但大多外送員皆不看好，甚至不打算參與罷工。

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▲UberEats外送員號召罷工。（圖／翻攝臉書）

據悉，Uber Eats從平均接一單有70到80元，改成新制後一單下滑至40到50元，變相是連續工作12小時拚趟次獎金，才能維持原本的收入水準。此外，一位Uber Eats兼職外送員投訴指出，公司最近發給多人達標獎勵資訊，但是最低門檻竟然是要三天內跑75趟才能拿到1775元獎勵，讓他們直呼CP值超低「看得到吃不到」，根本就是坑殺兼職的外送員。

▲▼外送員不挺罷工。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲有外送員認為發起人匿名至今都未出面，導致罷工活動失敗。（圖／記者葉國吏翻攝）

臉書粉絲專頁「靠北ubereats」有匿名網友提出4點見解直言「整場罷工沒有效果」，他說號召罷工的外送員保持匿名，沒有任何人承認發動罷工，搞得大家群龍無首實在可笑。

第2，發動者持續匿名對媒體放話，但卻沒試圖組織職業工會整合外送員，「沒有整合過的力量，Ubereats怎麼會被我們壓迫？屆時不知道的人不知道，還是照樣起床送餐...」。第3，發動罷工者威脅要給持續跑單的外送員吃負評，認為太不厚道；第4，發動者必須出面說服大家，大家覺得有理就會支持，反之可能會讓大家都更難跑單。

▲▼外送員不挺罷工。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼對於罷工活動，大多數外送員都不相挺。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼外送員不挺罷工。（圖／記者葉國吏翻攝）

另外也有不少網友都不看好這次罷工，甚至因為媒體報導導致叫外送的人便少，匿名抱怨說「客人就已經不多了，你為了爭10幾20元搞臭ue，請問是誰比較符合你口中的『短視近利』？」臉書私密社團「UberEATS台灣」也有很多外送員吐槽說「講的人通常都還是會繼續跑 真的要閃的就默默離場了」、「不要上線就是罷工了啊」。

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