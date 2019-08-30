清查黨產是為國民黨排毒？　曾銘宗痛批林峯正「不當主委」

▲國民黨團召開「黨產會林峯正道歉！台杉吳榮義下台！」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

不當黨產委員會主委林峯正日前接受媒體專訪，稱2020大選若國民黨立委席次過半黨產會將遭到裁撤，更表示「清查黨產是為國民黨排毒」。對此，國民黨立法院黨團30日召開記者會，黨團總召曾銘宗痛批林峯正是「不當主委」，要求林峯正必須道歉，否則國民黨團將追究其政治責任。

針對林峯正的說法，國民黨團30日晚間便先行發出新聞稿，表示林峯正發言嚴重失當，不但讓獨立機關淪為執政黨輔選側翼，更完全缺乏「民主立法」法制思維，充滿「東廠」霸權的腦袋才應該好好排毒。國民黨團要求，林峯正對於抹黑國民黨的言詞公開道歉，否則立法院新會期開議將追究林峯正政治責任。

國民黨團30日再召開「黨產會林峯正道歉！台杉吳榮義下台！」記者會，曾銘宗痛批林峯正之發言已經嚴重失當，違反獨立機關該有的作為，讓獨立機關淪為民進黨的附屬機關，已經嚴重違法。

曾銘宗指出，不當黨產條例第20條明定，「黨產會委員應超出黨派之外，依據法律公正獨立行使職權，於任期中不得參與政黨活動，違反前項規定者，經黨產會委員會議決議通過後，由行政院院長解除其職務」。林峯正顯然已經違法，所以要求他必須道歉，如果不道歉國民黨團將追究其政治責任。

▲國民黨團召開「黨產會林峯正道歉！台杉吳榮義下台！」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



立委賴士葆則警告林峯正，「你是獨立機關的主委，不是民進黨中央的發言人，也不是民進黨派駐行政院的高級黨工」。賴士葆說，今天這番言論若是出自民進黨主席卓榮泰或秘書長羅文嘉，國民黨團沒有意見，因為這是政黨之間的彼此競爭，用政黨的角度向選民訴求，國民黨會予以尊重。但林峯正身為行政院的政務官，卻自甘墮落淪為東廠的打手，將黨產會變成道道地地的東廠好來打擊異己，也代表他沒有用功。

立委林德福指出，國民黨團早在105年3月10日的就第19次全國代表大會中已就清理黨產的原則決議，「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐作公益」，而全國代表大會為國民黨最高權力機構，所作的決議國民黨皆須遵照辦理。林德福批評，林峯正所研究是為了保住官位，而且整個腦筋就是東廠思維，完全就是選舉前的政治操作，一定要向全體國民黨員道歉。