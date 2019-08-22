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快訊／總統府告曾銘宗影射蔡英文抽菸　不排除追加被告

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記者蔡文鈴／台北報導

針對國民黨黨團立委曾銘宗等22日上午召開記者會誣指總統府政務、機要人員涉入私菸購買、接受涉案菸品餽贈等。為捍衛相關人員清譽與應有權益，稍早本府幕僚由秘書長辦公室主任游尚儒代表，委任律師黃帝穎正式向散佈不實訊息的國民黨立委曾銘宗提出加重毀謗罪的告訴，並於台北地檢署完成遞狀。

▲▼蔡英文出席「『全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護方案投入健康關懷開跑』記者會」。（圖／記者陶本和攝）

▲蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統府告曾銘宗加重毀謗。（圖／記者陶本和攝）

▲總統府告曾銘宗加重毀謗。（圖／記者陶本和攝）

儘管日前總統府已多次陳明府內、國安會並無政務、機要人員涉入該案，並由政風單位完成行政調查，全力配合司法偵辦，然而國民黨立委曾銘宗身為國會政黨黨團幹部，卻為了政治鬥爭，假借爆料之名，公開散佈不實資訊，惡意抹黑總統府相關幕僚涉入私菸案。對此，本府幕僚決定由秘書長辦公室主任代表，正式提出告訴，後續並不排除視案情發展追加被告。

國民黨立法院黨團22日上午舉行記者會，說明接獲自稱總統府員工提供的檢舉信，促請私菸案調查勿枉勿縱。曾銘宗在記者會上表示，檢舉者提供的內容中，也附有一些總統府高官抽菸的名單及平常抽菸的地點。

黨團更公布名單包括：總統府編審蔡立民、總統府秘書長辦公室主任游尚儒、總統府秘書長辦公室參議謝博任、總統府副秘書長劉建忻、總統府發言人黃重諺和丁允恭，其中甚至影射蔡英文。

對此，蔡英文下午受訪時說，她沒有抽菸，在陸委會時也沒有，「今天國民黨團的爆料有一點荒腔走板」；至於會不會考量提告？她則說，相信被列在那張單子上的人都很有感覺，相信會做一個決定。

▲▼國民黨團「國安私菸公款採購？案情升高檢調辦得下去？」記者會 曾銘宗收到總統府內檢舉函 現場並公布總統府癮君子名單。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾銘宗收到總統府內檢舉函，現場並公布總統府癮君子名單。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：蔡英文,曾銘宗

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