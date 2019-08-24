「不當黨產在台灣」特展登場！週末快閃台北免費參觀

▲黨產會舉辦「被共享的經濟，不當黨產在台灣」檔案特展。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

不當黨產處理委員會24日上午在光點台北展開為期兩天的「被共享的經濟，不當黨產在台灣」檔案特展暨系列座談會，展場規劃兩大展區與四場座談，黨產會將三年來的工作成果與「十大僭設顯著個案」以長廊方式展出，現場並公開了許多政治檔案資料，供民眾免費參觀。

黨產會也於24日上午舉行《檔案選輯》新書發表暨三週年活動開幕記者會，由黨產會委員兼發言人孫斌主持，包含黨產會主委林峯正、國史館館長陳儀深、行政院政務委員羅秉成及黨產會副主委施錦芳皆到場致詞。

▲黨產會舉辦「被共享的經濟，不當黨產在台灣」檔案特展。（圖／記者林銘翰攝）



林峯正表示，再過幾天就是黨產會成立的三週年，過去三年黨產會快馬加鞭，完成了很多資料比對、證據查核，最後作成處分，儘管還有很多案子還在行政法院審理當中，不過黨產會還是加速地把清楚的證據提出來。

林峯正指出，目前認定不當取得的黨產有將近700億，凍結中還在清查的也有200億，亦即加起來應該收回國有的黨產就有近千億，即便黨產會委員的任期只有四年，不過所有委員都不會懈怠，因為這是轉型正義裡面一塊很重要的拼圖。

林峯正說，黨產會除了出版《檔案選輯》的新書，也藉由展覽讓社會大眾得以接觸所有調查取得的證據，此外也規劃了四場座談會，希望讓願意了解的民眾能夠更近一步接觸。

▲黨產會主委林峯正。（圖／記者林銘翰攝）



施錦芳則指出，截自今年8月，黨產會總共召開78次委員會議，舉辦23場聽證會，邀請案件當事人及利害關係人等陳述意見，並作成15項重要的行政處分，包含認定8個附隨組織、688億元不當取得財產等。同時，也舉辦過11場研討會，邀請法律、政治、經濟與歷史學術先進發表論文，從學理面論證政府訂定專法、設置專責機關主動調查及處理威權時期不當黨產的適切性與合憲性。

施錦芳表示，黨產會自成立以來，深感社會大眾對於轉型正義與處理不當黨產的殷切期待，持續秉持著正面且積極地態度處理所有調查工作，透過系統性地處理黨產議題，健全台灣民主轉型、建構政黨公平競爭的環境，這是黨產會一直以來肩負的使命。

▼黨產會舉辦「被共享的經濟，不當黨產在台灣」檔案特展。（圖／記者林銘翰攝）

