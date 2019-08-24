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黨產會展示黨產調查成果　林峯正：選舉攻防留給各政黨傷腦筋

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▲▼黨產會舉辦「被共享的經濟，不當黨產在台灣」檔案特展。（圖／記者林銘翰攝）

▲黨產會舉辦「被共享的經濟，不當黨產在台灣」檔案特展。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

不當黨產處理委員會24日上午光點台北展開為期兩天的「被共享的經濟，不當黨產在台灣」檔案特展暨系列座談會，展場規劃兩大展區與四場座談，黨產會將三年來的工作成果與「十大僭設顯著個案」以長廊方式展出。黨產會主委林峯正表示，清查黨產牽涉到政黨的財產，不管選舉不選舉都很敏感，「如果是一個不應該保留的財產，它就應該要還回來，不因為什麼時候要選舉就不應該還」。

黨產會也於24日上午舉行《檔案選輯》新書發表暨三週年活動開幕記者會，由黨產會委員兼發言人孫斌主持，包含林峯正、國史館館長陳儀深、行政院政務委員羅秉成及黨產會副主委施錦芳皆到場致詞。

▲▼黨產會舉辦「被共享的經濟，不當黨產在台灣」檔案特展。（圖／記者林銘翰攝）

▲黨產會主委林峯正。（圖／記者林銘翰攝）

林峯正受訪時表示，清查黨產牽涉到政黨的財產，不管選舉不選舉都很敏感，「如果是一個不應該保留的財產，它就應該要還回來，不因為什麼時候要選舉就不應該還」。他指出，《政黨法》已經三讀通過，明定各政黨除了辦公室以外不能持有不動產，也不能經營商業，所以黨產會一方面正在清查黨產，另一方面也是順應《政黨法》規範相關政黨不能持有龐大黨產的規定。

不過由於大選將近，是否擔心清查黨產成為選舉攻防焦點？對此，林峯正表示，「選舉攻防就給各政黨自己去傷腦筋」，黨產會要做的事就是把查到的證據清楚地揭露給社會大眾，黨產條例也規定黨產會必須公布所查到的資料，「這是法律上的要求」。

林峯正強調，黨產會就是依照黨產條例做該做的事，不因為選舉或是不選舉就決定要不要做，也沒有所謂擔心成為「選舉打手」的疑慮。

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關鍵字：黨產會,林峯正,施錦芳,行政院,2020大選

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