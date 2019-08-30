吳音寧舉台灣價值開酸　柯文哲：這麼愛講話當時不來議會講？

▲柯文哲出席交通會報。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近日頻要求總統蔡英文回答「台灣價值」，還扯上「退出江湖」的前北農總經理吳音寧；而吳29日打破沉默，列舉7點台灣價值回嗆柯，其中第一點就是「男女平等」。談及吳音寧，柯文哲仍不滿過去雙方共事的狀況，直言吳音寧當時肯上議會就好了，「妳不可以因為有後台老闆，就連整個民進黨高層的叫不動你，實在是」。

吳音寧過去任職北農期間，引用規定拒絕上議會備詢，當時讓柯文哲飽受批評，軟硬兼施下仍請不動吳音寧上議會，最終雙方翻臉決裂。今再度談及吳音寧，柯文哲說，要是當時她肯上議會就好了，「我非常有意見是說，妳不可以因為有後台老闆，就連整個民進黨高層的叫不動你，實在是，這才是她不對的地方」。

柯文哲說，其實議會是這樣，自己也不喜歡去議會，可是議員要K你，你有本事就跟他對打，不然就看怎樣，「但不可以說不來，哇，不來老實講，戰略上最大錯誤是不來」。

柯文哲表示，當時也有去找民進黨，時任副市長的陳景峻也一一去溝通，「後來發現沒有人敢叫得動她，喔，原來後台是小英，這樣就不行啦，你如果這麼愛講話，當時來議會講就好了」。

媒體追問，是否認為男女平等也是台灣價值之一？柯文哲笑說，「我跟你講喔，我在我家裡是地位很低你曉不曉得」。