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大媽手術完「白天眼睛張不開」　醫注射「刺青墨水」進眼球…視力竟恢復！

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▲婦人在角膜上刺青，來抵抗畏光。（圖／翻攝自Swansea Bay University ）

▲婦人在角膜上刺青，來抵抗畏光。（圖／翻攝自Swansea Bay University下同 ）

記者陳亭伃／綜合報導

英國威爾斯日前出現一起罕見病例，一名63歲的婦女多年來身受「眼睛畏光」的困擾，不僅不能開車，只要在白天強光之下就無法正常看東西，而這一切都是因為早年接受過激光手術治療青光眼所造成的後遺症。近日在接受眼科手術後，接受注射「墨水」手術，竟讓畏光問題解決。

根據英國《每日郵報》報導，曼蒂（Mandy Liscombe）過去因為接受過青光眼手術，眼睛就此留下畏光的後遺症，導致她在生活上出現諸多不變，包括無法駕車、白天走路容易泛淚、視線模糊等。她曾多次接受眼科醫生的建議，像是戴太陽眼鏡、或是阻光的隱形眼鏡，但都無法順利排解掉生活上的困難。

▲婦人在角膜上刺青，來抵抗畏光。（圖／翻攝自Swansea Bay University ）

▲眼球上注入刺青用墨水，婦人順利能在白天出門。

日前曼蒂找到一名眼科顧問馬力歐（Mario Saldanha），馬力歐提出將刺青用的墨水，注射到曼蒂的眼角膜上方，這樣就可能順利地阻擋住部份的外界光源進到眼睛中。在辛格爾頓醫院進行了這場「角膜刺青」手術後，曼蒂表示「我的生活已經徹底被改變了！過去我連在電影院、看電視都會無法適應強烈的光源」。

馬力歐表示，傳統外科醫生會用刺青墨水來阻止角膜上的異常，但將墨水注入角膜，是相當罕見的。曼蒂原本以為自己可能只剩下一隻眼睛，如今終於可以雙眼正常使用。這起臨床病例也被記錄在醫學期刊內，讓未來的外科醫生做為參考。但馬力歐也表示，這樣的手術極度侵入性，若失敗也可能造成失明。

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