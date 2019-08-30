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1hr湧入8萬人！鄭州首間IKEA開幕　網友頂烈陽「排隊2小時」：比春運還誇張

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▲1hr8萬人湧入！鄭州首間IKEA開幕　網友頂烈陽「排隊2小時」：比春運還誇張（圖／翻攝梨視頻）

▲IKEA鄭州分店開幕1小時就湧入8萬人。（圖／翻攝梨視頻，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

河南鄭州首間宜家家居（IKEA）29日開幕，大批市民早早就到店門口排隊等候。據悉，才剛開幕短短1個小時就有8萬人湧入，賣場內人山人海，連買個食物都要等半小時以上，讓網友傻眼直呼，這比春運還瘋狂！

繼上海Costco分店27日開幕，吸引數萬民眾前往，導致當日宣佈下午賣場暫停營業之後，河南鄭州的IKEA也隨後開幕，現場狀況與Costco一樣人潮爆炸。據梨視頻報導，一名女網友表示，「跟朋友從早上8點多就來了，朋友排隊排了2小時才進去，我卻還沒進去，人太多已經不想排了，這比春運還誇張！」

▲1hr8萬人湧入！鄭州首間IKEA開幕　網友頂烈陽「排隊2小時」：比春運還誇張（圖／翻攝梨視頻）

▲大批市民頂著烈陽排隊。

該名女網友表示，春運期間，鄭州火車站、高鐵站都維持得很好，會有不同的入口，但這就一直在排隊，「大家甚至還為了搶吃1元（台幣約4.36元）的冰淇淋排這麼長的時間真不值，後來限流了就至少要排3小時了。」

據星島日報報導，另一名網民表示，開車到宜家門口前就塞了1小時半，進到賣場內還要在等2小時，「但看這個人潮，給我2小時也進不去吧！」。據悉，IKEA開幕當天，所有的餐廳都要等候至少45分鐘以上，賣場內的顧客眾多，走到3樓的家居區，還有人脫鞋躺在沙發上休息、蓋毯睡覺、坐著玩遊戲、自拍等等，每個角落都被佔滿。

▲1hr8萬人湧入！鄭州首間IKEA開幕　網友頂烈陽「排隊2小時」：比春運還誇張（圖／翻攝梨視頻）

▲▼賣場內人潮爆滿。

▲1hr8萬人湧入！鄭州首間IKEA開幕　網友頂烈陽「排隊2小時」：比春運還誇張（圖／翻攝梨視頻）

據悉，IKEA河南鄭州分店曾發布通知，宣布28日會員可以提前進店選購，但大批顧客當天趕到現場時，卻發現要29日才會營業，瞬間引起眾怒，不過29日當天一開幕依然人潮滿滿。事實上，IKEA在大陸早已開設分店，但許多市民還是前往朝聖，感受第一天開幕的新鮮感。

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