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美頻對GSOMIA終止喊失望　南韓外交次長召見美大使警告：請自制

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▲▼美日韓三邊會談，蓬佩奧尷尬站中間。（圖／路透）

▲ 美日韓外長三邊會談月初在曼谷登場，蓬佩奧尷尬站中間。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

美國多次對南韓不續簽日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）的決定表示憂慮，南韓外交部第一次長趙世暎因此召見美國駐南韓大使哈里斯（Harry Harris），要求美方自制。消息一出引發外界猜測，美韓同盟出現裂痕。但南韓外交部對此澄清，兩國間依然維持互惠的友好關係。

《韓聯社》報導，青瓦台22日不顧同盟國美國的勸阻，宣布退出GSOMIA，展現出優先考慮國家利益而非美國立場的外交政策。美國強烈希望日韓續簽GSOMIA，但日方以信賴問題為由，加強對南韓的出口限制，南韓便以信賴關係破損為由，判斷不再維持GSOMIA。

美方隨後透過各個管道，公開表示對青瓦台的憂慮及失望，卻從未提及日本此前提出的信賴關係問題。趙世暎28日為此召見哈里斯，指責美方行為對美韓同盟毫無幫助。過去兩國若出現歧見，大多在檯面下進行協商。外交部對外公開召見美國大使的消息可能演變成美韓間的不合，實屬罕見。

儘管外交部宣稱，趙世暎與哈里斯28日進行「會談」，但外界分析，韓方的舉動實際上帶有抗議及警告的意味。外交部當局者29日則出面緩頰，「（美韓）各自說明立場，有時也可以將會談內容對外公開，這不就是同盟關係嗎？」

多家韓媒29日報導趙世暎與哈里斯相關消息時指出，美韓同盟出現裂縫。外交部隨即發表1600字聲明說明，「當初美方希望我方續簽GSOMIA，對我方的決定表示失望也是事實，但因此認為美方同盟可能瓦解的部分見解只是臆測及過度誇大。」

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