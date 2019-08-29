1個月狂射7次　美智庫：北韓準備測試潛射彈道飛彈

▲北韓近日頻頻試射飛彈，引起國際關注。（圖／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

近一個月內北韓已經7度發射飛彈，使朝鮮半島局勢再度升溫。從最新衛星照中發現，北韓東部的新浦造船廠近日活動頻繁，而金正恩上個月就在這巡視潛艦。美智庫懷疑北韓正準備測試潛射彈道飛彈（SLBM）。

根據美國戰略與國際研究中心（CSIS）公布的最新衛星照，在新浦造船廠碼頭上可以看到一輛大型車輛和一群人，岸邊也停靠著接駁船。CSIS指出，北韓官媒上月公布金正恩視察新型潛艇的消息，地點就是在這個造船廠，並稱將於近期在日本海部署。

CSIS猜測北韓準備測試一種新的潛射彈道飛彈（SLBM），說：「潛射彈道飛彈的建造和測試，代表北韓核武的威脅將明顯大增。」但從以往案例來看，北韓就算試射成功，正式服役可能要至少一年以後。

據NHK報導，由於川普對北韓短程導彈威脅的低估，北韓明顯開始加速導彈發展，8月7度試射的短程彈道飛彈中，至少一次試射證明了射程夠遠，足以攻擊到日本本土。

針對北韓24日試射的2枚彈道飛彈，日本防衛大臣岩屋毅（いわや たけし）表示，此次很可能是新型短程彈道飛彈，高度低於一般彈道飛彈，「可能想提高攻擊的準確度，也有突破飛彈防禦網的企圖。」日本會強化飛彈防禦體制，以因應所有來自空中的威脅。