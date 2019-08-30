中彰外海雷雨胞盤旋！豪雨炸桃園3縣市警示　賴忠瑋：注意偶發對流雨

▲雷達合成回波圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，桃園市已有局部豪雨發生；今(30)日新北、桃園、新竹地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。氣象主播賴忠瑋表示，目前台中、彰化外海有雷雨胞，今明2天都要留意。

賴忠瑋臉書發文表示，今天清晨桃園及新北沿海和部份地區下起了雷雨，許多地方一大早起來會看起地面是濕的，甚至局部地區的瞬間雨勢還不小，台中及彰化外海也有較小尺度的雷雨胞，今明兩天都要稍加留意有這種小範圍的對流雲系所造成的偶發對流降雨。不過這種對流雲系不見得會持續很久，影響範圍也不大，今天天氣大致上都還是以多雲到晴為主，不過容易有午後熱對流，中午高溫則仍有33到34度左右。

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▲氣象主播賴忠瑋發文透露，中彰外海還有雷雨胞。（圖／翻攝Facebook／氣象主播 賴忠瑋）

賴忠瑋解釋，天氣之所以不穩定，是因為受到太平洋高壓東退減弱、南方水氣北上及北方鋒面雲系接近的影響。北方的鋒面和偏北風涼空氣雖然沒有抵達台灣，但是鋒面尾巴仍較不穩定，周圍零散的雲系也增加了北部和東北部的雲量。除此之外，北方的鋒面及東北風南下與來自於南風的暖空氣在中國東南沿海附近交會，也使得台灣海峽附近誘發了一些小尺度的對流雲系，因為範圍不大，不容易被數值模式掌握，也提高了天氣預報的難度，只能透過即時監測天氣系統變化。太平洋高壓東退和南方暖濕空氣的北上，則使得今天較容易有午後熱對流的發展。

這樣相對不穩定的天氣會持續到明天，周日起隨著偏南風增強，鋒面雲系北移，加上太平洋高壓又略往西延伸後，台灣將回到之前較晴朗炎熱的天氣型態。不過要留意南方洋面上還是有很多天氣系統的發展，目前菲律賓東方有一個低壓擾動在發展中，明起到周末將逐漸沿著高壓外圍往西通過菲律賓的呂宋島後進入南海，目前看起來應不至於直接影響台灣，但是也要留意其外圍也會為台灣帶來風向的變化，進而影響台灣附近的氣象和海象變化。