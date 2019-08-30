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全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市豪大雨警戒」　玲玲颱風下週生成

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到南方雲系北移影響，今(30)日全台有雨！氣象局針對桃園發佈豪雨特報；新北市、基隆大雨特報。桃園新屋區已經降下95毫米，新北市樹林也有不小雨勢。

中央氣象局預報員張承傳表示，今日受南方雲系北移影響，水氣增多，天氣較為不穩定，除東半部及恆春半島容易有短暫陣雨或雷雨外，清晨至上午西半部地區也有局部短暫陣雨，而午後雷陣雨的範圍會比今天擴大，各地不論山區或平地午後降雨機率都偏高，並且午後雷雨發展的會比較早，預計中午左右對流就會長起來，部分地區降雨時間較長，有機會延續到晚上之後。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲桃園豪雨特報；新北、基隆大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今、明(30、31日)兩天台灣附近水氣增多，高溫稍降；各地有局部短暫陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，應注意氣象局的特報。今日氣溫：北部25至33度、中部25至33度、南部24至35度、東部24至34度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲桃園新屋已經降下不小雨勢。

另外，下周南海附近的系統可能已被命名為第13號颱風「玲玲」，路徑朝廣東前進，但還有另一個擾動，可能受導引往台灣靠近。張承傳則透露，玲玲颱風生成最快要到週日之後。

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