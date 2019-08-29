冥王星回歸「9大行星」？NASA署長：我一直都是這麼學的

▲冥王星（右）自2006年起與榖神星（左）、鬩神星（中）等被歸類為矮行星。（圖／達志影像）

實習記者崔子柔／綜合報導

近日美國太空總署（NASA）署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）公開表態，「冥王星就是行星，我一直都是這麼學的！」挑戰過去13年間的學界主流共識。

自2006年國際天文學聯合會（IAU）公布新版行星定義起，冥王星（Pluto）就因為質量不到標準從「9大行星」中被剔除，但至今對於它到底是顆行星還是矮行星，仍被人們不斷討論。

根據《CNN》報導，布萊登斯坦在面對媒體時宣布，冥王星就是顆行星，隨後也在推特上說：「我就是這麼學的，而我堅持也捍衛這看法。」但他在被川普任命為NASA署長前並沒有科學背景，是一名共和黨籍眾議員，也曾任職海軍飛行員。

國際天文學聯合會2006年發表的新版行星定義提到，太陽系行星必須具備「質量足夠維持流體靜力平衡」、「軌道環繞太陽」與「具有清除『相似軌道上』其他天體能力」等3大要素，而冥王星條件不符合，降級為「矮行星」，自此展開學界對冥王星至今不斷的爭論。