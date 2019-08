NASA署長力挺恢復9大行星　支持者淚：讓冥王星再次偉大　

▲ 冥王星(右)自2006年起與榖神星(左)、鬩神星(中)等被歸類為矮行星。(圖/達志影像)

實習記者許祐誠/綜合報導

自從冥王星被踢出「九大行星」行列,並被降級為矮行星之後,成為近年來科學界的熱門議題。近日,美國太空總署(NASA)署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)加入戰局,在推特上表態支持冥王星是行星的立場。他表示,「在我看來,冥王星就是行星。我堅持自己的想法,我就是這麼學的,所以我捍衛這個想法。」

‘Pluto is a planet’ rebellion inside NASA



The Statement by #NASA administrator Jim Bridenstine has sparked an outpouring of support for #Pluto on Twitter. Where do you stand? Do you believe that Pluto is a #planet, regardless of what the big #space companies say? pic.twitter.com/QpWT89TJSH