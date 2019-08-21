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火積雲內部罕見畫面曝光！「懸掛橘日+厚實灰雲」...宛如外星場景

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▲▼華盛頓天空上方火積雲的內部。（圖／翻攝自推特／NASA Earth）

▲ 火積雲遠方可以看見一片藍天和雲層。（圖／翻攝自推特／NASA Earth）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國太空總署地球觀測站（NASA Earth Observatory，簡稱NEO）日前為了觀察華盛頓州發生野火後，煙霧對於空氣質量和天空所造成的影響，決定派出「道格拉斯DC-8」 （Douglas DC-8）研究噴氣式客機前往蒐集情報，沒想到罕見拍到火積雲內部的超美畫面，宛如電影中的外星場景。

據《國際財經時報》（International Business Times）報導，華盛頓州印地安人保護區的威廉平原（William Flats）2日因遭受雷擊而產生野火後，火勢迅速吞噬1萬英畝土地，直至15日已經燒毀4.5萬英畝以上的土地，懸浮粒子紛紛聚在天上累積成一團火積雲，華洲整片天空被灰雲所壟罩。

煙霧對於環境帶來的影響，NASA派出飛行員駕駛配備數據感測器的飛機至9公里的高空，希望透過觀察威廉平原野火產生的火積雲，結果意外拍到罕見的絕美畫面。NEO描述，「這張照片顯示，太陽光在山區時間8日8點時，穿越濃厚的煙霧層。煙霧中的粒子反射光的方式，讓太陽以暖橘的容貌出現。圖片下方則是火積雲。」另外一張照片則可以看到，濃煙從野火發生處竄出後，一路向上蔓延至天空，最後形成面積廣大的雲層。

報導指出，由於野火產生的大量熱氣，使得大氣層內有充足的水氣，形成雷雨，進而凝聚成厚實的火積雲，然而，雖然火積雲看起來非常漂亮，但對於環境卻非常具有破壞性，因為它們就像是煙囪一般，會將煙霧和懸浮粒子帶入平流層下層，也就是地表上方10公里至50公里之間的大氣層。

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關鍵字：火積雲,NASA,NEO,華盛頓州,北美要聞

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