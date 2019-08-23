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NASA曝白鹿衛星照「西南邊有強烈暴雨帶」　瞬間陣風最高達9級

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▲▼白鹿,NASA衛星。（圖／翻攝自NASA）

▲NASA衛星照顯示，白鹿西南方（粉紅色區塊）有強烈降雨帶。（圖／翻攝自NASA）

記者錢玉紘／綜合報導

輕颱白鹿即將直撲台灣，NASA 在台灣時間22日晚間再次更新Terra衛星拍到的颱風最新影像，並指出，白鹿颱風中心的西南邊有明顯暴雨帶，將會帶來強烈降雨，預估最高可達每小時40毫米，同時測得最高瞬間陣風風速為每小時83公里，將當於9級陣風。隸屬於美國海軍的聯合颱風警報中心指出，颱風將在24日於台灣南部登陸。

美國氣象機構「AccuWeather」指出，白鹿將在本周末為台灣和中國東部沿海地區帶來強降雨，也會為海面上帶來巨浪，若是白鹿在台灣登陸的話，強度將會稍微減弱，但若是沒有登陸，不久前才遭到颱風利奇馬襲擊的中國沿海城市，可能將再次面臨淹水以及毀面性陣風的威脅。

▲▼白鹿,菲律賓預估。（圖／翻攝自PAGASA）。

▲菲律賓氣象局預估「白鹿」路線。（圖／翻攝自PAGASA）

菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）則是將白鹿稱為「熱帶風暴Ineng」，該單位今晨5點發布的資訊指出，菲律賓北部的呂宋島、巴丹群島和巴布揚群島可能會受到影響，但白鹿不太可能會在該國登陸，預估中心附近的最大持續風速為每小時95公里/小時，最高風速達每小時115公里。

台灣氣象局今（23日）晨5點半發布海上警報，陸上警報最快今天下午發佈。中心登陸時間約在週六中午後，於台東、恆春一帶登陸，也不排除南修從巴士海峽通過。

輕颱白鹿23日5時的中心位置在台北的東南方約990公里之海面上前進方向：以每小時26公里速度，向西北進行。中央氣象局預報員官欣平，白鹿颱風登陸時強度應是「輕颱上限、中颱下限」。全台都會受到影響，宜花東風雨最大，南高屏也要提防豪雨，北部相對比較緩和。

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關鍵字：白鹿颱風,NASA

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