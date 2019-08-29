川普再加5500億中國商品關稅　商務部：最終受損的會是美企！

▲高峰。（圖／翻攝大陸商務部官網）

記者劉亭／綜合報導

美國總統川普日前表示，美國將對5500億美元中國商品再加徵關稅。中國商務部新聞發言人高峰今（29）日在記者會上表示，堅決反對貿易戰升級，希望以冷靜的態度，通過磋商與合作解決問題。

高峰29日於商務部例行記者會上指出，中方的反制手段是充足的，但在當前形勢下，中方認為應該討論的問題是取消對5500億美元中國輸美商品進一步加徵關稅，防止貿易戰繼續升級，中方正就此與美方嚴正交涉。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

「貿易戰升級不利於中國，不利於美國，也不利於全世界人民的利益。」高峰也喊話，希望美方拿出誠意和實際行動，與中方相向而行，在平等和相互尊重的基礎上推動中美經貿問題妥善解決。

高峰表示，中美雙方經貿團隊一直保持有效溝通，沒有更多細節資訊可以通報，當前各種各樣的傳聞較多，在經貿領域上會及時澄清事實，讓大眾瞭解真相。他也指出，中美兩國企業在很多領域的產業鏈中，有相互依存關係，打壓中國企業最終受損的會是美國企業，希望美國注重企業利益，儘快取消對華為等中國企業的打壓和制裁措施。

美方將從9月1日起，對3000億美元中國商品加徵的關稅由10%調升為15%，部分商品的生效日期為12月15日。另外，還有一項將價值2500億美元中國商品關稅由25%調漲至30%的計畫，將會發布另一份文件，並預計在10月1日生效。