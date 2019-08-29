氣爆善款遭質疑　陳菊槓韓陣營：為了選舉在高雄傷口上撒鹽

▲總統府秘書長陳菊。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨29日召開記者會，指控時任秘書長李瑞倉擅自修改捐款作業要點草案，將行政費用改成只有委員會審議通過，費用通通能支持，是「帝王條款」。對此，時任高雄市長的陳菊透過臉書怒批，「請不要再為了選舉，用扭曲事實的言語，在高雄的傷口上灑鹽」。

韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華、孫大千，以及國民黨立委提名候選人等人召開「731氣爆全國人民善款，We Care 陳菊市政府『爛用善款、糟蹋善心』抓到了?」記者會，指控李瑞倉擅自修改捐款作業要點草案，將行政費用改成只要委員會審議通過，費用通通都能支付，是「帝王條款」。

該記者會也指控，時任高雄市長的陳菊在市政會議主持2分鐘，就交給副市長李永得主持，整場會議只開19分鐘，9點19分就散會，捐款作業要點草案就這樣通過並函頒下達，「陳菊為何沒有親自主持？為何該場市政會議，劉世芳、鍾孔炤、陳金德、丁允恭、許立明通通公假？這些人剛好都是陳菊的子弟兵」。

▲韓國瑜競選辦公指出731高雄氣爆善款用途有問題。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

對此，陳菊發表嚴正聲明。她表示，首先，氣爆的每一分善款都依法使用，已經歷過不同機關無數次的檢驗；其次，2014年8月12日市政會議請假是為陪同當時的行政院長江宜樺赴災區勘災；最後，高雄氣爆是高雄人心中沈重的傷痛，請不要再為了選舉，用扭曲事實的言語，在高雄的傷口上灑鹽。

陳菊指出，高雄氣爆發生至今已經5年，所有善款的運用都依法申報並經內政部、衛福部查核，所有的復原工作也都如期如質完成，「我和市府團隊願意接受外界的所有檢驗，坦蕩以對，但我們絕不接受有人一再把高雄人的傷痛當成選舉的提款機，甚至一再用不實的惡意指控來欺騙社會大眾」。

▲韓國瑜競選辦公室召開記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

陳菊強調，在高雄市長任內，非常重視每周二早上的市政會議，因為所有局處首長都必須到場討論重大市政決策，如非重要行程，自己極少遲到早退，更不會恣意更改時間，12年來都是如此。

陳菊痛批，「今天某總統候選人陣營及立委參選人，竟然質疑我提早從市政會議離席是為了規避法規審查。事實上，因為當天是氣爆發生後第12天，許多救災復原工作仍在進行，市府團隊更是日以繼夜、全力和時間搶命。當天我必須趕往現場陪同當時的行政院長江宜樺勘災，同時向江院長表達希望中央多給予高雄救災的相關支援，要求中央的重建預算可以一次到位，而不是不顧高雄市民感受而堅持所謂『不立專法、不編特別預算，也不設專責機構』的三不底線。」

陳菊還說，「令人遺憾的是，該陣營及立委參選人竟然在未詳加查證的情況下開記者會作此不實指控，我相信社會大眾的智慧，一定會用手中的選票對如此不堪的問政品質表達最大的抗議！」