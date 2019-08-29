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韓陣營指氣爆善款帝王條款　民進黨：韓選情不好拿氣爆來開刀

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▲▼高雄民進黨團 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄民進黨團召開記者會。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華及孫大千等人29日召開『731氣爆全國人民善款,We Care 陳菊市政府『爛用善款、糟蹋善心』抓到了?』記者會，指出氣爆捐款上出現的缺失，不過民進黨則是快速反擊「警告韓國瑜不要選情不好，就拿氣爆來開刀」，他們提到「這行為根本就是在災民的傷口上，在高雄的傷口上再度撒鹽，消費氣爆」。

韓國瑜競選辦公室召開「731氣爆全國人民善款,We Care 陳菊市政府『爛用善款、糟蹋善心』抓到了?」記者會。指出在731高雄氣爆，時任秘書長李瑞倉擅自修改捐款作業要點草案第4點第10款，將行政費用修改為只要委員會審議通過，費用通通都能支付，質疑是「帝王條款」。

面對韓國瑜競選辦公室大動作召開記者會，民進黨團也不甘示弱，快速反擊，民進黨市議員康裕成先嗆「這個就是要來掩飾他的無能，不論是最近的民調，或者是解釋不清的說謊、現金追蹤器、農舍。我在這裡鄭重的警告韓國瑜不要選情不好，就拿氣爆來開刀」。

▲韓國瑜競選辦公室召開會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜競選辦公室針對善款經費提出質疑。（圖／記者洪靖宜攝）

另一位市議員林智鴻則表示「現在韓國瑜市長是國民黨總統候選人，面對各界對說謊的質疑、追蹤器的質疑等等，他們都是開一個新視窗，轉移焦點。現在拿氣爆出來無非是同樣的手法，我覺得這行為根本就是在災民的傷口上，在高雄的傷口上再度撒鹽，消費氣爆，到底過程中是誰冷眼旁觀，是誰在傷口上灑鹽，明確的就是國民黨所屬的一切的集團，這邊呼籲國民黨的所有政治人物，如果你要幫韓國瑜的話請就事論事，不要拐彎抹角，直球對決」。


高閔琳解釋「每筆善款必須經過這個善款委員會決議決議通過才能用，這個是經過當時馬英九總統、國民黨政府中央執政的狀態下，是經過國民黨執政的馬政府同意的，所以今天的再次的質疑，難道韓國瑜是在質疑馬英九？」，高閔琳更嚴厲譴責國民黨市黨部，斥責國民黨一再用氣爆事件，消費氣爆，然後在高雄市民的傷痛上面，用刀戳，深深傷害了高雄市民的心。

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