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快訊／民雄傳瓦斯氣爆火災　大士爺文化祭「進行中」六人送醫包含一歲嬰

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▲▼民雄市區22日晚間傳瓦斯氣爆。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼民雄市區22日晚間傳瓦斯氣爆，當地適逢大爺文化祭進行到第二天，警消穿越攤販人群一度受困。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄大士爺文化祭21日熱鬧登場，22日晚間7時多發生商家瓦斯行氣爆火災，現場民眾紛紛將照片、影片上傳臉書。嘉義縣消防局也隨即派出民雄、雙福、溪口等分隊前往到現場，由於氣爆現場，但由於氣爆地點位於文化祭主要攤販道路，消防車及救護車趕到一度受困，進退兩難，現場救援仍在持續中，目前得知六人受傷當中還包含一位一歲嬰幼兒，已分別後送嘉義基督教醫院及大林慈濟醫院。

▲▼民雄市區22日晚間傳瓦斯氣爆。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣消防局22日18時39分受理民眾報案，位於民雄鄉安和路1號民宅發生氣爆意外，警消人員緊急趕抵現場後回報
現場共5男1女六名傷者送醫，其中4名送往嘉義基督教醫院，2名送往慈濟醫院，當中還有一位一歲嬰兒送往嘉義基督教醫院。

▲▼ 民雄市區火警。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 民雄市區火警。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 民眾家庭用餐使用老舊瓦斯爐接瓦斯桶，接合處因脫落不慎引發氣爆火警，現場一片凌亂。（圖／讀者提供）

由於大士爺祭連三天熱鬧登場加以夜市攤販湧入，現場相當熱鬧，卻不幸傳出瓦斯氣爆意外，據了解是位於民雄鄉安和路當地民宅屋主一家使用晚餐時，引用瓦斯爐接合瓦斯桶，但接合處卻因為年代久遠脫落，瞬間引發氣爆，造成6人燒燙傷，還包含一位嬰兒，所幸沒有生命危險，受傷民眾已由救護人員協助送醫，至於起火原因由仍由現場人員調查中。

▲▼民雄市區22日晚間傳瓦斯氣爆。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼民雄市區22日晚間傳瓦斯氣爆，當地適逢大爺文化祭進行到第二天。（圖／讀者提供）

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關鍵字：氣爆,大士爺,瓦斯

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