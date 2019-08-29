　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

近距觀看蘇-57細節！陸媒爆料：機腹彈艙門「沒有完全密合」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼蘇-57模型被指「彈艙門」不能密合。（圖／翻攝自環球軍網）

▲蘇-57模型被指「彈艙門」沒有密合。（圖／翻攝自環球軍網）

記者朱世凱／綜合報導

「2019年莫斯科國際航空航天展覽會」27日在茹科夫斯基（Жуко́вский）展開，會中也首次靜態展示了俄羅斯5代戰機蘇-57，不過大陸官媒《環球時報》指出，俄製武器以往被認為做工粗糙，不過蘇-57的外表卻處理得相當平滑，唯一美中不足的是，機腹彈艙的艙門看上去並沒有密合，可能會間接影響戰機隱形性能。

綜合外媒報導，俄羅斯空天軍已經訂購了76架蘇-57作爲新一代主力戰鬥機，這款隱形戰機在本屆航展上備受關注的原因，還包含與它的未來出口密切相關。總統普丁和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）當天也共同出席莫斯科航展開幕式。

▼蘇-57戰鬥機。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼蘇-57戰鬥機原型機命名為T-50，由俄羅斯蘇霍伊航空集團（Сухой）設計。（圖／翻攝自維基百科）

普丁表示，「我很歡迎這些來到莫斯科航展的參與者和嘉賓。首先，我們親愛的朋友，土耳其共和國總統埃爾多安，我相信所有外國合作伙伴，包括土耳其代表團，都會對俄航空業的成就和俄羅斯航空技術感興趣，這將爲互利合作開闢新的機遇。」

隨後埃爾多安還參觀了蘇-57和蘇-35戰機，並且與普丁觀看蘇-57的駕駛艙，埃爾多安也成爲首位觀看蘇-57駕駛艙的外國領導人。由於美國以土耳其購買俄製S-400防空導彈爲由，將土耳其踢出美製F-35隱形戰鬥機項目，因此土耳其是否會轉而向俄羅斯採購蘇-57受到外界關注。

俄羅斯衛星網27日報導，埃爾多安在觀看蘇-57時對普丁問道，「可以買嗎？」普丁先是停頓了一下，隨後微笑地說「可以買。」之後兩人就一起笑了起來。

▼蘇-57的出口版本受到關注。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼蘇-57。（圖／達志影像／美聯社）

不過環時記者參觀蘇-57後卻發現，機腹彈艙的艙門看上去並沒有密合，認為這項細節應該改進。有軍迷對此認為，應該單純是模型關係，才會顯得有些粗糙，真機不可能會有這樣的縫隙，否則高速飛行時蒙皮會被撕裂。

據悉，除了蘇-57，蘇-30SM、蘇-35戰鬥機展示外，「獵人」重型攻擊型無人機、伊爾-78M-90A空中加油機等俄軍主力裝備也共同在展覽中亮相。

ET快訊
27歲女星被老公暴打！「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢
快刪！下載破億超紅App遭爆有「木馬惡意程式」
狠斷手腳原因曝！直播主疑背骨開台搶生意…「包龍星」3煞狂毆
ET總統民調／「郭柯王」32.8％領先蔡英文！韓國瑜排第三
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

男友傳情話：我好想你！女孩一看「3關鍵字」氣炸秒抓偷吃證據　網讚厲害

影／8歲吃貨女童胖到65kg…1年來狂喊肚痛！醫檢查竟是「媽幫夾菜+飯吹涼」惹禍

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

影／吹整晚冷氣「以為感冒」！19歲女大生隔天急診「心跳停止」…醫揭危險關鍵

影／和爸爸玩「飛高高」！3歲女兒慘遭「天花板吊扇」削頭皮炸血…顱骨碎裂命危

月事才剛來！18歲少女腹部劇痛檢查「下秒直接產出男嬰」…醫傻眼曝真相

影／遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

影／情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

近距觀看蘇-57細節！陸媒爆料：機腹彈艙門「沒有完全密合」

民國113年下水　首艘國造潛艦啟動建造階段

大讚特戰制伏闖營民眾　嚴德發：驗證國軍有能力保國衛民

7組陸戰親子檔領唱國歌　國軍職棒開球挺進澄清湖

降低育幼院孩童開學緊張　理工學院趣味團康散播歡樂

「天弓三型飛彈」車隊現身台東街頭　國防部：例行演訓

解放軍東海、黃海「進行2軍演」　連發航行警告！

莫斯科航展登場 SU-57展絕技　「金鵰」SU-47驚喜現身

美批准對台售戰機後首次！　解放軍27日起在東海實彈演習

張召忠：設計「垂直起降戰機」難度大+燒錢　中國短期內不會開工

林書豪自曝七月來台時首鋼已接洽　確定前先告知周杰倫

美網／費爸三大滿貫百場出賽　男網第一人

ET總統民調／直球對決蔡英文　韓國瑜支持度從5月開始一路下滑

屋況照「騙」很大！租屋族拒絕吃悶虧　付租前必做2件事

他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

【郭柯王民調】鈕則勳／蔡穩坐綠營共主　郭柯聯盟箭在弦上

林洲民喊話大巨蛋勿放水　柯文哲：過不過都很複雜

女駕駛轉彎太緊張錯踩油門撞雞排攤　熱油噴濺老闆娘臉胸

「定岳，快回家」...汐止勇警殉職！家屬淚灑事故地點　現場僅留乾涸血跡

拇指外翻痛10年　李蒨蓉進醫動刀小鮮肉喝令「脫內褲！」

軍武熱門新聞

量子雷達「隱身探測」　掃機翼知..

莫斯科航展　驚見「金鵰」SU-..

天弓三型飛彈車隊現身台東　國防..

首艘國造潛艦民國113年下水

陸媒爆料：蘇-57彈艙門「沒有..

殲-10C參加「鷹擊」軍演　對..

蘇-57機輪接地前就打開減速傘

張召忠：中國短期不會開發垂直起..

極限飛行　「平流層怪獸」2萬米..

新武器將服役　陸媒：3-5年追..

土耳其遭美踢出F-35計畫　俄..

颶風能量20分鐘=1核彈　美大..

嚴德發大讚特戰制伏闖營民眾

李棟樑出資2億支持5年敬軍慰問

更多熱門

相關新聞

波頓：中國第5代戰機超像F-35

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）28日在烏克蘭表示，中國第5代戰機看起來跟F-35很相像，「因為這就是F-35，他們（中方）偷來的。」他並未具體說明到底是哪架中國戰機，而他還認為，美中貿易目前存在極大分歧，不僅是雙方進出口失衡這麼簡單，而是與到底為何造成此種狀態的根本原因有關。

天花亂墜的兩岸「軍事忽悠家」？

路透：中國拒絕美軍艦停靠青島

莫斯科航展　驚見「金鵰」SU-47

張召忠：中國短期不會開發垂直起降戰機

關鍵字：

蘇-57彈艙門戰機密合航空展覽會軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍」

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

吳小哲黑暗中慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面