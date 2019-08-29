近距觀看蘇-57細節！陸媒爆料：機腹彈艙門「沒有完全密合」

▲蘇-57模型被指「彈艙門」沒有密合。（圖／翻攝自環球軍網）

記者朱世凱／綜合報導

「2019年莫斯科國際航空航天展覽會」27日在茹科夫斯基（Жуко́вский）展開，會中也首次靜態展示了俄羅斯5代戰機蘇-57，不過大陸官媒《環球時報》指出，俄製武器以往被認為做工粗糙，不過蘇-57的外表卻處理得相當平滑，唯一美中不足的是，機腹彈艙的艙門看上去並沒有密合，可能會間接影響戰機隱形性能。

綜合外媒報導，俄羅斯空天軍已經訂購了76架蘇-57作爲新一代主力戰鬥機，這款隱形戰機在本屆航展上備受關注的原因，還包含與它的未來出口密切相關。總統普丁和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）當天也共同出席莫斯科航展開幕式。

▼蘇-57戰鬥機。（圖／翻攝自維基百科）

普丁表示，「我很歡迎這些來到莫斯科航展的參與者和嘉賓。首先，我們親愛的朋友，土耳其共和國總統埃爾多安，我相信所有外國合作伙伴，包括土耳其代表團，都會對俄航空業的成就和俄羅斯航空技術感興趣，這將爲互利合作開闢新的機遇。」

隨後埃爾多安還參觀了蘇-57和蘇-35戰機，並且與普丁觀看蘇-57的駕駛艙，埃爾多安也成爲首位觀看蘇-57駕駛艙的外國領導人。由於美國以土耳其購買俄製S-400防空導彈爲由，將土耳其踢出美製F-35隱形戰鬥機項目，因此土耳其是否會轉而向俄羅斯採購蘇-57受到外界關注。

俄羅斯衛星網27日報導，埃爾多安在觀看蘇-57時對普丁問道，「可以買嗎？」普丁先是停頓了一下，隨後微笑地說「可以買。」之後兩人就一起笑了起來。

▼蘇-57的出口版本受到關注。（圖／達志影像／美聯社）

不過環時記者參觀蘇-57後卻發現，機腹彈艙的艙門看上去並沒有密合，認為這項細節應該改進。有軍迷對此認為，應該單純是模型關係，才會顯得有些粗糙，真機不可能會有這樣的縫隙，否則高速飛行時蒙皮會被撕裂。

據悉，除了蘇-57，蘇-30SM、蘇-35戰鬥機展示外，「獵人」重型攻擊型無人機、伊爾-78M-90A空中加油機等俄軍主力裝備也共同在展覽中亮相。