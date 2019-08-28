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趁司機送貨開走超商貨車！賊嘴饞偷喝優酪乳　隨手一丟GG了

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慣竊開走超商貨車，嘴饞偷喝優酪乳反露餡。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／台北報導

黃姓慣竊去年9月3日中午12時許行經新北市汐止區明峰街與中興路口，發現一輛沒有熄火的超商貨車，臨時起意跳上去把車開走，還偷喝了一瓶優酪乳，沒想到卻因為一時貪嘴而露出馬腳，反而被檢警從遺留的空瓶上採驗到DNA。士林地檢署還加碼查出黃男曾涉及兩起洗衣店竊案，最後依3個竊盜罪對他提起公訴。

起訴書中提到，黃男當天經過汐止區明峰街與中興路口，發現路邊有一輛超商貨車沒有熄火，連鑰匙也沒拔，於是趁司機忙著搬運貨物的空檔，跳上車後直接開離現場，把整輛貨車和上面所有的商品一起偷走。

▲優酪乳,牛奶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃男沒有想自己竟然會因為一瓶優酪乳而露餡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

後來，司機搬完貨物準備離開，這才發現車子不見了，急得趕快報警。警方獲報後立即展開追查，直到事發隔天上午6時許才在內湖找到失竊的貨車，雖然竊賊早已逃得不見蹤影，車上卻留有一瓶被喝光的優酪乳，送交檢驗果然驗出竊賊的DNA，這才循線抓到黃男。

沒想到檢警進一步追查，發現黃男另外還涉及今年4月、5月共兩起洗衣店的竊案，分別得手1000元以及2000元。由於黃男到案後均坦承犯行，檢方日前依3個竊盜罪對他提起公訴。

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