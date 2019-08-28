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老公偷腥準弟媳！抓猴隊高跟鞋暴打3次方　腥夫秒變無牙豬頭　

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高跟鞋，美腿，女人，性感，鞋子。（圖／達志／示意圖）

▲古男被丈母娘以高跟鞋很敲，又被高家人再架上床暴打。（示意圖／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名高姓女子帶著父母、弟弟與舅舅前往準弟媳住處抓姦偷腥夫。高女家人將偷腥的古男與準弟媳暴打再暴打，直到兩人被打成豬頭、腦震盪才因警察到場而罷手。雖高女家人否認動手，但法官調查後認為證據屬實，因此依侵入住宅罪及共同傷害罪，判高女的4名家人各3月及6月徒刑，應執行8個月，易科罰金24萬元；而高女則因全程崩潰哭泣，並未參與毆打，因此只依入侵入宅判拘40日，易科罰金4萬元。

判決指出，高女2017年10月間意外在丈夫的手機發現，老公與弟弟的同居林姓女友擁吻照，高女懷疑丈夫和準弟媳可能已經「生米煮成熟飯」，於是出動弟弟、父母及舅舅等整個家族，自組「抓猴大隊」準備將2人抓姦在床。

10月某日清晨，高女發現古男準備出門，便詢問對方「要去哪？」古男則回「要去打工賺錢」，高女發現丈夫形跡可疑，立刻通知「抓猴大隊」出動跟蹤，結然發現古男找上林女，2人一見面就直接親吻到忘我程度。

▲▼浴室,清潔,打掃,家事,洗手台,浴缸。（圖／翻攝自pixabay）

▲高家人衝入房後，看見林女僅著內衣褲躺在床上，等待古男在浴室洗澡。（示意圖／pixabay）

「抓猴大隊」等待時機成熟，衝入林女的出租套房，看見林女僅著內衣褲躺在床上，等待古男在浴室洗澡，「抓猴大隊」直接在浴室內海K全身赤裸的古男，之後再將他拖出浴室，在房間內進行「海K第二回合」，古男被打一夥人再合力痛扁偷腥的古男。

丈母娘看見準媳婦勾搭女婿，先將林女暴打一頓，之後更以高跟鞋踹上古男臉頰、頭部，其他人見狀直接將古男「抬」上床再加碼圍毆，古男接二連三被痛扁成大貓熊，連門牙都被打斷，林女也被打到腦震盪，一行「抓猴大隊」打到警方到場才歇手。

2方人馬也互告侵入住宅、傷害罪，事後，高女與古男離婚後也提告民事訴訟，向古男求償。「抓猴大隊」坦承侵入住宅罪嫌，但否認動手打人，並表示，古男與林女的傷是2人自己互毆造成的。

新竹地院法官調查相關證據後認為，高女與弟弟、父母及舅舅5人犯侵入住宅罪及共同傷害罪，因而判高女父母、弟弟、舅舅4人各3月及6月徒刑，應執行8個月，易科罰金24萬元；而高女則因全程崩潰哭泣，並未參與毆打，因此只依入侵入宅判拘40日，易科罰金4萬元。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay、達志示意圖供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay、達志示意圖許可，不得部分或全部轉載！

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