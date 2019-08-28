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社會 社會焦點 保障人權

遭隔壁人夫強拖上床　女鄰居怒嗆一句「你敢做嗎？」救了自己

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▲桃園市徐姓男子去年4月邀女性友人參觀新房，竟霸王硬上弓性侵挨告。（示意圖／Pixabay）

▲美美遭陳男強行拖拉進房，險些受到性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市陳姓男子今年2月間在住處與女鄰居美美（化名）談事情，卻突然起了色心，又是摟腰又是襲臀，還一度把手伸進內褲裡撫摸下體，最後卻被對方一句「我們都是鄰居，你敢做嗎？」給擊退。台中地院法官考量到陳男已與美美達成調解，也賠償了35萬元，最後依強制猥褻罪判處6月有期徒刑。

判決書中提到，事發當天陳男（已婚）前往美美的住處談論事情，講到一半他卻突然伸手從後方環抱住美美的腰部，並將人拖拉進房間，不顧反抗強行壓倒在床上，接著一手伸到屁股撫摸，另一手則伸進內褲裡摸下體。

▲桃園市陳姓男子今年2月在住家對女性朋友突性慾大發，毆打女子逼迫吞食不明藥物，2小時內連續性侵，女子怒告陳男加重性交罪，未料陳男隔日突然死亡，桃檢26日偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲美美嗆陳男，「你敢做嗎？」（示意圖／取自免費圖庫pxhere，與本案無關）

美美見肢體反抗無效，靈機一動怒嗆一句「我們都是鄰居，你敢做嗎？」沒想到竟然奏效，陳男聽了之後隨即停止繼續撫摸，她才有機會脫逃並前往警局報案。

台中地院法官認為，陳男先前曾犯公共危險案件，被判處5月有期徒刑，2018年12月才執行完畢出監，結果出獄2個多月就對女鄰居伸出狼爪，造成美美身心受創，但考量到他到案後皆坦承不諱，也與受害者達成調解並賠償35萬元，目前無業，還有兩名子女要養，最後依強制猥褻罪判他6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

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關鍵字：台中地院,強制猥褻,妨害性自主

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