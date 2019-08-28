腥夫通姦日記…妻崩潰　手寫3本超鹹濕詳載：開房257次、性交410次

▲外遇示意圖。（圖／視覺中國CFP，與本案當事者無關）

記者李唯甄／高雄報導

高雄一名周姓人妻，在臥房內發現丈夫手寫的3本「通姦日記」，內容提及自己和徐姓女同事「第一次性交」、「開房257 次、性交410次」等字眼，氣得向兩人提告、求償100萬，丈夫辯稱日記內容都是「看A片後」自己編造的，但法院認為此舉已經造成妻子精神痛苦，最後判丈夫需賠償30萬元。

根據周姓人妻指控，丈夫從8年前開始和公司徐姓女同事外遇，直到去年她在臥房內發現丈夫手寫的日記，兩人姦情才曝光，挨告後洪姓丈夫辯稱，自己和徐女只是普通朋友，日記上的內容則是自己「看了200多部A片、色情小說和圖片後，依照各種情節紓解壓力而編造」。

「如果日記寫的是真的，怎麽可能放在臥房裡？」，除了洪男喊冤，徐女也稱自己跟洪男只是朋友，雖然日記中有提到徐女婆婆過世、女兒心情不佳、公公住院過世等細節，但無法就此證明兩人有不正常的往來關係。

法院傳喚女兒到庭，證稱日記本被發現後，一家三口曾坐下來長談，父親當場承認自己跟徐女外遇，還要求媽媽能否私下和解。最後高雄地院認為，洪姓丈夫已經承認外遇，日記內容也造成原配極大的精神痛苦，因此判他需賠償妻子30萬元，至於徐女部分，則因證據不足免賠，全案仍可上訴。