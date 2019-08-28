1瓶礦泉水揪腥妻　美髮大亨：「什麼都要，就是不要她的名」

▲黃男因為一瓶「迎賓礦泉水」的LOGO遭撕毀，而懷疑妻子外遇。（示意圖／Pixabay，下同）



記者陳凱力／新竹報導

經營多家平價美髮連鎖店的美髮大亨黃男，因為一瓶「迎賓礦泉水」的LOGO遭撕毀，而懷疑妻子外遇。黃男裝設行車紀錄器才抓到「小王」竟是妻子的員工，對方甚至表示「希望一起走到最後，扶持到老，可以光明正大、愛怎麼牽手、親吻、擁抱」。黃男氣憤的表示，「我什麼都要，就是身分證旁不要有你的名字！」更表示，若法院不判准離婚，會更恨。新竹地院認為，夫妻倆已無信任可言，破鏡難圓，判准黃男休妻。

黃男指控，他與妻子廖女結婚17年育有三女，雖然創業有成卻常遭妻子抱怨無暇陪伴，為了讓妻子也有自己事業和寄託，黃男出資幫助妻子創業。只是2016年起，陸續有傳聞妻子與公司營運執行長周男過從甚密。2017年5月黃妻以工作出差之名，與周男外宿五天，置家中三名幼女不顧。

黃男無意間發現一瓶疑似飯店「迎賓礦泉水」的LOGO被撕棄，才開始起疑並在妻子車上裝設行車紀錄器，更錄到妻子出軌證據，因此向法院訴請離婚。

▲黃男痛罵無情妻：「我什麼都要，就是身分證旁不要有你的名字！」更表法院不判准離婚，他會恨得更深。

法官勘驗錄音對話內容，發現周男力勸廖女離婚、獨立起來。廖女也回「我把公司轉給你都可以啊！」、「怕你不見。」、「想每天看到你」、「以後還會叫我親愛的嗎？」。兩人更討論，日後雙宿雙飛後要如何將各自的孩子接過來一起生活，黃妻問周男：「如果我恢復單身，你就會把感情給我嗎？」，周回：「會全心全意將全部感情給妳」，更表示希望兩人能有結果，一起走到最後，扶持到老，若黃妻真的順利離婚，就可光明正大、愛怎麼牽手、親吻、擁抱都可以。

黃男氣忿無情妻，痛罵：「我什麼都要，就是身分證旁不要有你的名字！」更表示，若法院不判准離婚，他會恨得更深。

法官認為，黃妻與聘僱員工產生情愫，在外同房過夜，其行為已足破壞婚姻之幸福圓滿與忠誠責任，產生婚姻難以恢復之重大破綻。法官認為夫妻彼此感情及信任已嚴重破壞，難再共同生活，所生破綻亦無回復希望，判准離婚。

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