深夜半小時狂按電鈴16次嗆「慢慢跟你玩」　鄰居掰喝醉按錯反打臉

記者黃翊婷／新北報導

許姓男子因為母親與吳姓鄰居有頂樓加蓋的違建糾紛，2018年5月18日晚間10時55分假裝酒醉走到吳男家樓下，狂按16次電鈴導致對方全家無法入睡；雖然他事後辯稱是要去5樓找親人，加上酒醉才會按錯，但新北地院法官不採信，最後被依強制罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲許男半小時內按了吳男家的電鈴16次。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

吳姓鄰居接受偵訊時表示，他家住在4樓，許男的母親則住在5樓，當天晚上10時55分左右許男開始按電鈴，說是要找5樓的人，「但他一邊按一邊罵，我在樓上已經透過對講機告訴他這裡是4樓，甚至下樓告訴他5樓電鈴按鈕的正確位置，他還是一直按我家的，還跟我說『要慢慢跟你玩』。」

吳姓鄰居證稱，許男按電鈴是間歇性地按，時間有長有短，那時候已經很晚了，他和家人都準備要睡覺，被這麼一鬧全家人情緒都很緊張。而受到指控的許男辯稱，當天他是要去探望父親，因為一時酒醉按錯電鈴，並不是故意的，況且他也沒有長時間亂按，怎麼能因為按錯電鈴就成立騷擾行為。

▲許男聲稱自己在事發當下是喝醉酒的狀態。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本案無關）

不過，新北地院法官勘驗公寓的監視器畫面，發現許男在前6分鐘就按了11次，後14分鐘則按了5次，加上中間的間隔時間，總計在半小時內按了16次，而且每次的時間持續、間隔以及長短都不一，與吳男的證詞相符，可見的確有狂按電鈴這件事。

再者，法官指出，許男聲稱自己當時喝醉了，但他被監視器拍到走路平穩，而且是從巷道中央直直走到公寓大門前，並沒有出現任何步履不穩或漫無目標行走的狀況，加上他的母親也坦承與吳男家有頂樓加蓋的違建糾紛，最後不採信他的說詞，並依強制罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

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