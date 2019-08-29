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女騎士抽菸！警「公危起來」追進社區酒測　法官判她無罪：勿任意侵犯人權

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警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／記者林世文攝）

▲法官認為，員警明知實施酒測場所限於在公共場所或可供公眾通行道路。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹縣一名程姓女騎士等紅燈時超過停止線且抽菸，被警方一路追進住家社區中庭實施酒測，測出酒測值超標達0.62毫克。但法官認為，員警違法搜索取得證據，有害基本人權，不容許以不計代價、不擇手段、不問是非方式取證，要警員當心生警惕，深引為誡，勿任意侵犯人民權利，因此判程女無罪。

判決指出，根據警方製作的「職務報告」，2016年9月17日晚間，張姓小隊長和姚姓警員執行取締酒駕勤務，8時20分行經竹東鎮中興路三段與三重路口（東往西方向），遇紅燈停於路口，發現程女超越停止線並抽菸。

根據行車紀錄器畫面，當下員警說「幹嘛啊、點菸ㄟ」、「等一下公危起來，可能就把她攔下來看一下」。警方查了資料發現車主是女的，但當下誤把程女認成男生，「應該不是車主，車主是女的。是他嗎？看是男的，車主是女的耶。」

▼女騎士被員警追進社區中庭酒測，獲判無罪。（圖／資料照）

警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

根據職務報告內容，當下燈號變為綠燈，警方示意該機車停車受檢；但程女未停，一路騎到社區中庭停車。員警追到中庭，告知對方違規時發現酒氣濃厚，經酒測酒測值為0.62毫克，依公共危險罪嫌送辦。

但程女否認有公共危險犯行，「我認為我被違法盤查，我強烈質疑警員是違法跟蹤我到我的住處。」員警證稱，「我從被告停車的動作就合理懷疑她有喝酒，因為她停車的動作不穩妥、人不穩。」

但新竹地院法官勘驗行車紀錄器畫面，發現被告停等紅燈時並未有明顯不穩妥情形，綠燈起步後亦無出現左右搖晃、偏移或蛇行等異常行車動作，無其他客觀跡象顯示被告有疑似酒駕。

法官認為，兩名員警明知被告騎車時，實際上未已發生危害，亦未有「依客觀合理判斷易生危害」行為，或有何犯罪嫌疑，即起意跟車查證攔查。

▼法官說，本案預防、抑制警員違法取證，保障人民基本權利。（圖／資料照）

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／ETtoday資料照）

法官說，且員警明知實施酒測場所限於在公共場所或可供公眾通行道路，但卻在未有令狀下，且不符合《刑事訴訟法》相關規定，即進入被告住處社區中庭內，加以攔查實施酒測，所為已違反法定程序，屬違法所取得證據，有害基本人權的受充分保障。

法官表示，本院深刻體認酒駕是國民所深惡痛絕，實無從予以寬貸，惟法治國家的刑事證據法則，要求必須在合乎正當法律程序前提下，發現實體真實，不容許以不計代價、不擇手段、不問是非方式取證。

法官認為，本案預防、抑制警員違法取證，保障人民基本權利，警員當心生警惕，深引為誡，勿以違反法定程序方式任意侵犯人民的基本權利，因此判程女無罪。全案可上訴。

根據《道路交通管理處罰條例》第31-1條，汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全行為者，處600元罰鍰。

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