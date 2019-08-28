更新／拒檢騎士抓到了！24歲毒蟲「加速逃亡」害警摔死　故意殺人罪移送

記者張君豪、郭世賢、王致凱／新北、基隆報導

汐止警分局汐止派出所31歲警員薛定岳28日下午5時追緝拒絕盤查的王姓騎士，過程不幸與王男擦撞後倒地，撞擊分隔島後身亡。基隆市警方晚間循線逮捕王男，據悉他當時因為吸毒拉K，見到警方才會加速逃逸，且明知警員摔車倒地，卻逃離現場見死不救，躲回住處藏匿。

【22:05更新】警方初步將依肇逃、故意殺人罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲王姓騎士逃逸害警摔車身亡，晚間落網。（圖／記者郭世賢攝）



據了解，王姓嫌犯現年24歲，有妨害公務、詐欺等多項前科，落網時酒精濃度測試為零。

薛定岳騎乘警用機車追逐王嫌，行經基隆市七堵百福社區路口時，王嫌橫向擦撞薛警機車，導致薛警車輛打滑失控撞擊道路中央分隔島。薛定岳有顱內和胸腔大量出血，雖緊急送醫但仍宣告不治。

▼薛姓警員撞擊分隔島，傷重不治。（圖／記者郭世賢翻攝）



警方於晚間6時許逮捕逃逸王嫌，另地檢署依案發地權責分配，後續調查移交基隆警方偵辦。王嫌已經在晚間8時30分左右，被帶回基隆市警三分局偵查隊接受調查。汐止警方透露，王嫌身上疑似持有毒品，事發前剛與友人吸毒拉K，因此才會拒檢逃逸，但詳細案情和車禍肇事原因仍有待進一步調查。