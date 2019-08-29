薛定岳追6公里殉職！24歲毒騎士「拒檢原因」曝光　深夜5萬元交保

記者柯沛辰／基隆報導

汐止派出所31歲警員薛定岳28日下午追緝王姓毒蟲，不幸擦撞摔車，撞上分隔島殉職。24歲王姓男子落網後，一度傳出是下午到朋友家拉K，但他辯稱是無照駕駛才心虛逃逸。警方訊後，依肇事逃逸、過失致死罪嫌將人移送基隆地檢，檢方諭令5萬元交保候傳。

薛警28日下午5點多在汐止區新台五路巡邏，發現王男騎車不穩，疑似酒駕，要求對方停車受檢。不料王男拒檢加速逃逸，雙方一路追逐6公里，在基隆市七堵區、民德二路福山街口發生擦撞，導致薛倒地滑行，連人帶車撞上分隔島，送醫後傷重不治。

▲薛警追車撞上分隔島，頭部受到重創，當場失去呼吸心跳。（圖／記者郭世賢翻攝）

案發後， 王男逃離現場躲回住處，但警方不到1小時就找上門，將人帶回偵訊、驗血，最終確認酒測值為零。

根據警方調查，王姓嫌犯現年24歲，落網時酒測濃度為零，有妨害公務、詐欺等多項前科，駕照才剛被吊銷，自稱無照駕駛才會心虛逃逸，訊後被依肇事逃逸、過失致死等罪嫌移送基隆地檢署，諭令5萬元交保候傳。

汐止警方透露，王嫌身上疑似持有毒品，事發前剛與友人吸毒拉K，才會拒檢逃逸，但詳細案情和車禍肇責還要進一步釐清。

▲王姓騎士躲回家中被捕，移送基隆市警三分局偵查隊。（圖／記者郭世賢攝）

薛定岳是警專25期畢業，自2008年到汐止派出所服務後，10年來表現優秀，還曾於2014、2016年、2017年獲得警局表揚，為好人好事代表。近2年，薛定岳取締酒駕高達72件，績效斐然，深受長官肯定。

據了解，薛定岳近期才剛拍完婚紗照，準備年底與交往10年的女友步入禮堂，孰料卻因追逐毒品前科疑犯發生憾事，讓親友痛心不已。稍早內政部長徐國勇、新北市長侯友宜都前往醫院慰問家屬，承諾爭取從優撫卹，一定會把案件查清楚。

▲薛員剛與女友拍完婚紗照，準備年底步入禮堂。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長陳家欽28日深夜發文追悼因公殉職勇警薛定岳。（圖／記者張君豪翻攝）