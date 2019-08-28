影／「定岳，任務結束」汐止警追毒蟲殉職　侯友宜：從優撫恤，一定把案件釐清

記者柯沛辰、郭世賢／基隆報導

汐止分局汐止派出所31歲警員薛定岳28日追逐可疑騎士，不幸遭擦撞，導致連人帶車撞上分隔島身亡。新北市長侯友宜28日晚間前往國泰醫院慰問家屬，肯定薛員英勇表現，是因公死亡，但這不是他所樂見的結果，後續已請警局、警政署從優撫恤。

▲侯友宜前往國泰醫院慰問，表示已請警政署從優撫恤。（圖／記者郭世賢翻攝）

侯友宜表示，薛定岳同仁追逐、攔檢可疑嫌犯，卻不幸被追撞倒地，「頭部撞到安全島，導致因公死亡，這是一個令人痛心的事情。」

▲汐止警追疑犯撞上分隔島，倒血泊殉職。（圖／記者郭世賢翻攝）

他指出，薛員非常積極認真，平時工作也很傑出，在汐止派出所爭取了很高的績效，頗受長官讚賞，所以一看到嫌犯有丟包行爲，就立刻追逐攔檢，造成撼事。

侯友宜說，喪失這樣優秀的警察同僚，令人痛心，我們一定會把案件釐清，「後續的撫恤及照顧，我已經請警察局、警政署從優撫恤，希望悲劇不要再發生，同仁的英勇，我們應該給予高度肯定，但這樣的結果絕對不是我所樂見。」

▲汐止警分局長李宏振對薛姓警員表達哀悼。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警分局長李宏振指出，薛定岳下午5點多在汐止區新台五路，巡邏發現疑似酒駕車輛，要求對方停車受檢，不料王姓男子拒檢加速逃逸，雙方一路追逐到基隆市七堵區、民德二路福山街口，導致薛員遭擦撞後倒地滑行，撞上中央分隔島，經送醫後在晚間6點18分不治。

事後，警方循線逮捕逃逸的王男，將人送醫強制驗血，確認王男並無酒駕。王男偵訊後坦承，是因為剛跟朋友拉K完，以為自己吸毒遭警方盯上，才騎車逃逸。