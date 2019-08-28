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「每天都是情人節」31歲汐止警年底結婚　交往10年女友一聽殉職呆滯

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記者柯沛辰／基隆報導

汐止派出所31歲警員薛定岳28日下午追緝毒蟲，不幸擦撞摔車，撞上分隔島殉職。消息傳回派出所，所內同仁哀痛不已，因為薛在汐止所服務至少10年，與同仁感情深厚，也與女友交往10年，近日才拍完婚紗，準備年底結婚。如今傳出噩耗，女方聽聞不敢置信，當下腦中一片空白。

汐止警分局長李宏振指出，薛定岳下午5點多在汐止區新台五路巡邏，發現疑似酒駕機車，要求對方停車受檢，不料王姓男子拒檢加速逃逸，雙方一路追逐到基隆市七堵區、民德二路福山街口，不慎發生擦撞，導致薛員倒地滑行，撞上分隔島，送醫後傷重不治。

▲▼30秒驚悚影片曝光！汐止警追酒駕　自撞彈飛分隔島倒血泊亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲薛警追車撞上分隔島，頭部受到重創，當場失去呼吸心跳。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，薛定岳是警專25期畢業，自2008年到汐止派出所服務後，10年來表現優秀，還曾於2014、2016年、2017年獲得警局表揚，為好人好事代表。近2年，薛定岳取締酒駕高達72件，績效斐然，深受長官肯定。

▲▼「每天都是情人節」31歲汐止警年底結婚　交往10年女友一聽殉職呆滯。（圖／翻攝自臉書）

▲女友25日才在臉書放上2人合照，沒想到竟天人永隔。（圖／翻攝自臉書）

如今薛定岳剛拍完婚紗照，準備年底和交往10年的女友步入禮堂，孰料卻因取締可疑騎士不幸身亡。女友聽聞噩耗，當場錯愕呆滯，腦中一片空白；因為3天前，女方才在臉書封面照片放上2人甜蜜合照，「每天都是情人節」。

周邊親友皆知2人交往穩定、論及婚嫁，都為這對佳偶感到高興，沒想到卻發生不幸，令人不勝唏噓。

▲▼薛員婚紗照。（圖／記者張君豪翻攝）

▲薛員剛與女友拍完婚紗照，準備年底步入禮堂。（圖／記者張君豪翻攝）

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