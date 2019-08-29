1天豪花1萬！愛莉莎莎約會「成熟版冠希」　奢華行程讓網驚：太浪漫

▲愛莉莎莎豪花一萬約會。（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

網紅「愛莉莎莎」曾在韓國留學，回台後成為全職Youtuber，目前擁有超過70萬的訂閱數，人氣相當高。而她拍攝的影片題材相當多元，日前她還上傳了一支「揭露台北有錢人的約會，一天竟然要花近10000元！」影片，並用交友軟體約到「神似男星陳冠希」的網友一起玩樂，引發網友熱議，該影片至今已突破70萬次觀看數。

愛莉莎莎日前才挑戰用「200元」在台北浪漫約會一整天，但該主題比較適合學生族群，因此她這次則挑戰高花費約會主題，不僅使用IG先詢問上流社會都去哪裡約會，還用交友軟體「JustDating」發起約會功能，約到一位看似冠希感的男網友。首先兩人先約在高級牛排館門口見面，男網友見到愛莉莎莎感到有點害羞，但感覺比陳冠希還成熟穩重。

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隨後，兩人至高級牛排館點了近6000元的餐點，期間彼此像是情侶般一起喝湯和吃麵包跟牛排，愛莉莎莎還調皮餵對方吃牛排跟蘆筍。爽吃完牛排大餐後，接著兩人一起去看電影，同樣也挑了最貴的VIP影廳，一人一張票高達600元，比平常價格多了一倍以上，不僅票價昂貴，其體驗也同樣奢華，不僅能無限享用茶點還有玉米濃湯，以及各種飲料等，沙發座位還能平躺，舒服到讓人睡著。

看完奢華電影還不夠，接著兩人晚上還到陽明山的高級夜景餐廳吃飯，不僅燈光美氣氛佳，還有百萬夜景盡收眼底，最後花了約2000元吃燒烤，結束一天夢幻約會行程。而一整天下來總共計花費了9020元約會。愛莉莎莎說，「上次一整天用200元其實也很開心，但這次用JustDating約會，開心的感覺又再提高了，我覺得這個約會真的是蠻夢幻的！從頭到尾真的有像公主般的待遇～」。

看完這次1天豪花1萬的高級約會行程，網友們紛紛回覆說，「不知道為什麼看完這部影片心情超好～看夜景也太浪漫！好有氣氛」、「愛莉莎莎好自然啊～跟陌生人一起都不會尷尬，好喜歡這樣的影片，獨一無二」、「吃牛排餵吃東西那段，真的爆笑哈哈哈哈」、「愛莉莎莎很自然～～～喜歡這種個性！男生感覺也呆呆的好可愛哈哈哈哈哈」。