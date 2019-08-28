2019麻豆文旦節9月1日登場　市長黃偉哲化身叫賣郎強推銷

▲2019麻豆文旦節9月1日熱鬧登場，市長黃偉哲化身叫賣郎銷麻豆文旦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府農業局8月28日舉辦「2019麻豆文旦節－幸福好柚」記者會，宣告2019麻豆文旦節農業產業文化活動正式開跑，記者會現場以活潑溫馨的野餐造景，搭配麻豆文旦及其農特產品，打造親子歡樂野餐的氛圍，台南市長黃偉哲化身「叫賣郎」站台，呼籲全台灣朋友不要錯過這個享用優質台南文旦的好時節。

上週才剛到新竹直播賣柚子，創下30分鐘內完銷1500箱的市長黃偉哲表示，麻豆文旦全國品質最優，市府團隊努力開拓全台及國際通路，不論是實體通路、網路通路，更到百貨公司行銷，都是想讓全台灣甚至國外的朋友都有權利享用到這優質的農產品，也協助辛苦的農民銷售，是市府團隊一直努力的方向。

農業局表示，台南文旦栽種面積約1000公頃，年產值超過15億元，麻豆文旦栽種面積828公頃為最廣，果肉細緻、飽滿甜美、風味獨特，可謂全國品質最優，麻豆文旦產季已經開始，歡迎全國朋友到台南麻豆採買兼旅遊，除了知名的總爺藝術中心，還有像是蔴荳古港文化園區、麻豆代天府、倒風內海故事館等，都是十分適合全家大小出遊的景點，規劃一趟麻豆輕旅行，體驗了解麻豆在地的飲食、人文、歷史，還能購買最正宗、最道地的麻豆文旦。

「2019麻豆文旦節農業產業文化活動」將於9月1日在麻豆總爺藝文中心熱鬧登場，除了在地柚農的麻豆文旦展售，同時規劃適合親子同樂的野餐活動及好柚DIY─柚子創意特調和彩繪，還有大型氣墊溜滑梯、活力彈跳床，打造一座適合小朋友盡情遊樂的幸福樂園。此外，還有滿箱贈送活動專屬野餐墊、打卡可免費品嚐美味柚子霜淇淋、街頭藝人表演、麻豆在地社團表演等精彩活動，歡迎闔家大小一起同樂，品嚐麻豆文旦的幸福滋味，享受愜意的幸福時光！