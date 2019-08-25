面對3小綠分票危機　黃偉哲：更要鞏固組織優勢

▲蔡英文台南競選總部主委黃偉哲市長，8月25日偕同郭國文立委等人，於台南善化召集立委第二選區地方組織會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020選戰白熱化，蔡英文台南競選總部主委黃偉哲市長，8月25日偕同郭國文立委、議員林志展、陳秋宏、李偉智，與蔡秋蘇金、林志聰、陳碧玉議員團隊及超過80位各級地方幹部，於台南善化召集立委第二選區地方組織會議。

黃偉哲以台南率先成立各37區總統、立委聯合後援會以及百工百業後援會的決心，與各級地方幹部勉勵鞏固組織優勢，力拼總統連任、立委全壘打。

黃偉哲說明，2020總統大選台灣將遭遇中國有史以來最強烈的施壓，面對中國勢力的各種滲透，以及除了國民黨在選舉上的步步進逼外，加上「喜樂島聯盟」、「一邊一國行動黨」以及蘇煥智前縣長的「台灣維新黨」都在台南成立黨部，這3個政黨的支持者都與民進黨的支持者重壘，如沒有處理好，若彼此分票反而會讓國民黨在立委選情漁翁得利！

黃偉哲表示，雖然台南一直是台灣的民主聖地，但實際上台南這次的選情正處在內外交迫的危急邊緣，更需要地方幹部率先整合團隊，取得組織戰的優勢，搶得2020大選勝利的先機。

郭國文首先在會議中感謝團隊成員，去年大選一起打拼力抗「韓流」，最後他才能打敗謝龍介贏得勝選。而今年大選他更是遭遇到財力雄厚、地方資源優渥的對手，雖然面對的挑戰比去年更大，他會善盡立委的職責，為地方及人民爭取更多建設與福利，以贏得更多選民的支持，同時也請大家分工投入這一次的總統大選發揮更大戰力，贏得總統大選，完成立委全壘打的使命。

競總辦公室主任潘新傳和地方幹部說明並以區域分工，加強黨員及地方人士交流聯繫，由執行總幹事林士傑、蔡麗青率領黨部同仁督導協助，達成加速成立37區「小英後援會」以及「百工百業後援會」，鼓勵與會幹部不能放過任何一張選票，務求「2020大選總統連任、立委全壘打」。