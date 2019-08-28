黃偉哲秀「台南瑜珈大師」高清無碼睡照　網激動喊：可...可以阿！





▲黃偉哲的黑妞。（圖／翻攝黃偉哲臉書，以下皆同）

記者袁茵／綜合報導

《ETtoday新聞雲》一年一度的「寵物最萌鬼照」活動又來了！準備好出賣寵物的假鬼假怪了嗎？今年比賽獎品超級豐富，除了誘人的現金大獎，還有市價3200元的「DoggyMan犬貓用高質感木製立式可調整餐桌」，至今已吸引600多人參加，連台南市長黃偉哲也秀出了愛犬「黑妞」參戰，就是要幫毛小孩賺大獎和加菜金！

黃偉哲日前在臉書發起認養流浪狗的活動，並以身作認養兩隻浪浪；黑色的叫做黑妞，眼神超無辜，毛髮烏黑亮麗看起來相當健康，另一隻土黃色的狗叫做妮妮，身形瘦小但相當結實，之後將會入住新營官邸。

當時黃偉哲還呼籲大家，若要認養其他流浪狗請洽動保處，記得要幫毛小孩結紮，帶毛小孩出去玩要記得撿回便便。

「寵物最萌鬼照」活動開跑後，黃偉哲也於28日在臉書上傳黑妞朝天睡的活動頁面，強調「#浪浪也能很幸福」、「#黑妞要自己賺罐罐」，藉此拉票。

網友們對此表示，「黃黑妞寶貝的姿勢也太可愛了吧」、「可可...可...可以阿！」、「投了，請釋出市長與黑妞的合照」、「一人一票幫黑妞賺罐罐」、「太可愛啦」、「還翻白眼」、「哈哈哈哈哈這動作太高難度了」、「完全放鬆釋放壓力」。

現在快來出賣家中毛孩假鬼假怪的萌照，通過票選拿高級寵物餐桌或現金大獎，還有機會獲得「ETtoday東森寵物雲商店」的限量DoggyMan全系列五折優惠卷！

除此之外還有超好康「參加獎」，凡是在比賽期間有投稿的人，都可以走到東森寵物雲商店門市，出示投稿作品，即能獲得由「ETtoday東森寵物雲商店」提供的DoggyMan全系列商品79折折價卷，每次投稿皆可領一次！

投稿期限到9月1日（星期日）為止，現在馬上打開相本，馬上把可愛的、可怕的寵物鬼照傳上活動頁，替毛小孩拿大獎、賺加菜金！

【點此參加比賽】