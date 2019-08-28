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痛心！勇警抓毒蟲撞頭身亡　侯友宜要求警政署「從優撫恤」

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▲▼汐止警追毒蟲殉職　侯友宜：因公死亡，從優撫恤。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲汐止警追毒蟲殉職　侯友宜：因公死亡，從優撫恤。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

新北市汐止警分局警員薛定岳28日下午騎車追捕嫌疑犯時，不慎撞上分隔島身亡。新北市長侯友宜也在第一時間前往國泰醫院慰問家屬，並承諾會把案件釐清，也要求警政署應從優撫恤。

侯友宜臉書發文表示，「定岳平時工作非常積極認真，沒想到造成憾事，我們一定會把案件釐清，後續的撫恤及照顧，我已經請警察局、警政署應從優撫恤，希望悲劇不要再發生。」

侯友宜強調，同仁的英勇，應該給予高度肯定，但這個結果絕對不是我所樂見，真的非常痛心失去了優秀的警察同仁。

侯友宜說，警察弟兄用生死捍衛社會治安，務必請所有第一線的同仁保護市民的同時，也要多加注意自身安全，「定岳，任務結束，一路好走。」

汐止警分局長李宏振指出，薛定岳下午5點多在汐止區新台五路，巡邏發現疑似酒駕車輛，要求對方停車受檢，不料王姓男子拒檢加速逃逸，雙方一路追逐到基隆市七堵區、民德二路福山街口，導致薛員遭擦撞後倒地滑行，撞上中央分隔島，經送醫後在晚間6點18分不治。

事後，警方循線逮捕逃逸的王男，將人送醫強制驗血，確認王男並無酒駕。王男偵訊後坦承，是因為剛跟朋友拉K完，以為自己吸毒遭警方盯上，才騎車逃逸。

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